Unfall nachts auf der A 8 nach Spurwechsel: Zeugen werden gesucht

Wer in der Nacht auf Samstag auf der A 8 unterwegs war, kann zu diesem Unfall vielleicht eine Zeugenaussage machen: Laut Polizei waren am Samstag gegen 3.45 Uhr zwei Autofahrer in Richtung München auf der A 8 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Neusäß kam es auf Höhe der Raststätte Edenbergen zu einem Unfall. Die Unfallbeteiligten machten aber widersprüchliche Angaben zum Hergang.

Ein 62-Jähriger fuhr dabei mit einem blauen BMW und gab an, dass ein 61-Jähriger mit seinem weißen Mercedes-Benz Sprinter vom linken Fahrstreifen nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und dabei seine linke Fahrzeugseite beschädigte. Der 61-Jährige Sprinterfahrer hingegen gab an, dass er auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr und keinen Spurwechsel durchgeführt habe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben sucht die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen nun nach Zeugen zum Unfall. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-1910 entgegen. (dav)