Personen auf der Fahrbahn sorgen für Unfälle auf der A8

Nach einem leichten Unfall in Fahrtrichtung München bei Edenbergen steigen Beteiligte aus. Das hat Folgen für andere Autofahrer.

Ein Unfall auf der Autobahn 8 zwischen Adelsried und Neusäß auf Höhe von Edenbergen hat am Sonntagnachmittag, 30. Juli, zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung München geführt. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war der Auslöser vermutlich ein zunächst relativ folgenloser Unfall auf der linken Fahrbahn. Die Beteiligten daran waren zunächst ausgestiegen und hatten den Schaden begutachtet, sind dann aber weitergefahren, ohne die Polizei zu verständigen.

Dennoch sorgte der Unfall für Verwirrung unter den nachfolgen Fahrzeugen. Wie die Autobahnpolizei berichtet, gab es in der Folge zwei Auffahrunfälle, an denen unter anderem ein Reisebus beteiligt war. Die Folge neben den Sachschäden waren zwei leicht verletzte Personen mit Problemen im Halswirbel- und Beckenbereich sowie Schockzuständen. Darunter war auch ein achtjähriges Kind, das zunächst in die Uniklinik gebracht wurde, das Krankenhaus in der Zwischenzeit aber wieder verlassen konnte.

Zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung der Unfallschäden musste die Autobahn in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Die Beteiligten des ersten Unfalls konnten von der Polizei bislang nicht ermittelt werden. (jah)

