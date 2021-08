Gablingen wird seinem Anspruch gerecht

Der Titelfavorit siegt 3:0 beim SV Adelsried. Biberbach überrollt Horgau II

In der Fußball-A-Klasse-Nordwest konnte Favorit SV Gablingen beim 3:0 in Adelsried seinen ersten Dreier feiern. Derweil fertigte der SC Biberbach Horgaus Reserve mit 7:3 ab und setzte sich an die Tabellenspitze.

FC Langweid – VfL Westendorf 1:1 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit unterhielten die Little Magic der Lechana die 113 Zuschauer. Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm die Partie Fahrt auf. In der 59. Minute konnte Nick Netzel die Verwirrung der Langweider Abwehr zum 0:1 ausnützen. Beide Mannschaften wollten nun mehr, konnten jedoch keinen Erfolg erzielen. In der 72. Minute wurde Kevin Albrecht im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Seitz zum 1:1. Nach einer Gewitterunterbrechung musste der sehr gut leitende Schiedsrichter noch Michael Rausch (FCL) und Jonathan Weber (VfL) mit der Ampelkarte des Feldes verweisen. (ahö)

SV Achsheim – SV Nordendorf 2:1 (1:1). Der Start war aus Sicht der Heimelf verheißungsvoll, Simon Haunstetter traf bereits nach zwei Minuten zum 1:0. Nordendorf hielt gut dagegen und Neuzugang Patrick Qorolli glich bereits in der 13. Minute aus. Eine undurchsichtige Situation führte in der 52. Minute zum Siegtreffer durch Dominik Jehmiller. (hap)

TSV Zusmarshausen II – TSVHerbertshofen 2:2 (1:1). Den besseren Start erwischten die Gäste. Nach acht Minuten traf Bastian Stefanovic zum 0:1. Noch vor der Paus egalisierte Tobias Kuchenbauere. Umgekehrte Verhältnisse in Durchgang zwei: Lukas Wagner brachte die Heimelf 20 Minuten vor Spielende scheinbar auf die Siegesstraße, ehe in der 88. Minute Bubacarr Jabang per Elfmeter zum 2:2-Endstand ausglich. (AL)

SV Adelsried – SV Gablingen 0:3 (0:1). Titelfavorit SV Gablingen kam zu einem souveränen 3:0-Auftaktsieg in Adelsried. Nach drei Minuten brachte Kevin Pinar die Gäste auf die Siegesstraße. Maximilian Krainik erhöhte in der 70. Minute. Den Schlusspunkt zum verdienten 3:0-Auswärtserfolg setzte Daniel Grmoja (89.). (AL)

SC Biberbach – FC Horgau II 7:3 (3:0). Ohne spielerisch wirklich zu glänzen, dominierte der SCB den Heimauftakt, ließ in der zweiten Hälfte aber drei vermeidbare Gegentreffer zu. Den Torreigen eröffnete Fabian Wüst bereits nach wenigen Minuten mit einem direkt verwandelten Eckball und legte dann auch gleich seinen zweiten Treffer nach. Den 3:0-Halbzeitstand besorgt Mathias Haake. Nach dem Wechsel traf auf SCB-Seite auch der eingewechselte Thomas Fleps doppelt, Julian Strauß und Lukas Huber waren für die weiteren Heimtreffer verantwortlich. Die Gästetreffer erzielten Tommy Schweier, Fabian Koislmeyer und Alexander Wahl. (gs)

SV Erlingen – TSV Gersthofen II 2:1 (1:1). In einem rassigen A-Klassenspiel gelang Fabian Wolf schon in der 11. Minute der Führungstreffer für die Hausherren. Danach verpasste es der SVE, die Weichen auf Sieg zu stellen. So kam Gersthofen durch Matthias Beider zum Ausgleich (22.). In der 75. Minute war Spielertrainer Fabian Wolf auch für den 2:1-Siegtreffer verantwortlich.