vor 17 Min.

Aufsteiger holen den ersten Punkt

Frauen des TSV Meitingen erkämpfen 22:22 gegen den TSV Göggingen

Nach zwei knappen Niederlagen in Folge konnten sich die Handball-Damen des TSV Meitingen nach einem umkämpften 22:22 gegen den TSV Göggingen über den ersten Punkt in der Bezirksoberliga freuen. Die Männer verteidigten Platz zwei in der Bezirksliga mit einem 39:30 gegen den SV Mering.

Die Meitingerinnen starteten gut in die erste Halbzeit, bestimmten bis zur 15. Spielminute das Geschehen und lagen folgerichtig mit 10:7 in Front. Anschließend kamen die Gäste besser ins Spiel und gestalteten die Partie ausgeglichen. Beim Spielstand von 13:13 wurden die Seiten gewechselt. Bis kurz vor Spielende gestaltete sich die Begegnung weiterhin ausgeglichen, in der jedoch meist die Gögginger Damen mit einem Tor vorlegten. Etwa dreieinhalb Minuten vor Spielschluss führten die Gäste erstmals mit zwei Toren Unterschied und hatten gute Karten für einen Auswärtssieg in der Hand. Die Meitingerinnen gaben sich jedoch nicht geschlagen und konnten am Ende ein hart erkämpftes Heimremis feiern.

TSV Meitingen: Nowak, Dicsöfi (beide Tor); Redel, Hammerer (3/1), Schwendner (2), L. Hecht (1), Wolf, F. Hecht (4), C. Kuchenbaur (1), Weixler (3), Prause (5), E. Kuchenbaur (1), Stegmeir (2), Hörmann

Die gesamte erste Halbzeit gelang es der Olmer-Sieben nicht, sich abzusetzen. Man erspielte sich gute Möglichkeiten, scheiterte aber zu oft aus guten Wurfpositionen am gegnerischen Torhüter. Da halfen auch die zahlreichen Paraden von Max Kruchten im Meitinger Tor nicht weiter, da der Abpraller meist bei einem Meringer Spieler landete. Die Abwehr war einfach zu passiv. Meitingen konnte aber selbst aus Überzahlsituationen kein Kapital schlagen. So musste man mit einem 18:18 in die Kabine und war damit nicht so ganz zufrieden. Bis zur 43. Minute änderte sich dies auch nicht in Halbzeit zwei. Dann gelang den Meitingern auf einmal alles und dem SV Mering nichts mehr. Zehn Minuten später war das Spiel durch einen 9:0-Lauf zum 34:25 entschieden. Dann trudelte das Spiel ins Ziel und endete mit einem 39:30 für den Gastgeber. Am Wochenende muss man zum Derby nach Wertingen. Spielbeginn ist am Samstag um 17.30 Uhr. (co-)

TSV Meitingen: Kruchten; S. Keller (5), T. Keller (11/6), Michel (11/1), Nowak (2), Engelhart (2), Schwander, Ludl (5), Weber, Brandmayer (3), Eberle

