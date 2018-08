21:40 Uhr

Außenseiter streckt sich vergeblich Lokalsport

A-Klassist SV Ottmarshausen muss sich der Routine des Kreisligisten TSV Göggingen beugen. TSV Täfertingen kommt im Elfmeterschießen weiter

Nachdem die Partien SpVgg Deuringen gegen TSV Bobingen und SV Feldheim gegen TSV Aindling von den Heimmannschaften aufgrund Personalmangels abgesagt wurden, blieben am gestrigen Mittwochabend nur mehr fünf Partien im Achtelfinale des Totopokals auf Kreisebene übrig. Der TSV Täfertingen hatte sich bereits am Dienstag gegen Suryoye Augsburg mit 6:3 nach Elfmeterschießen für die nächste Runde qualifiziert.

TSV Täfertingen – Suryoye Augsburg 6:3 (2:2/0:0) nach Elfmeterschießen. Obwohl die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte gegen Matay Demir (13.) schon früh dezimiert waren, konnte der TSV kein Kapital daraus schlagen. Die zweimalige Führung durch Treffer von Marco Villani (52. und 72./Foulelfmeter) konnten Dominik Demir (61.) und Martin Demir (81.) jeweils egalisieren. Im Elfmeterschießen trafen Florian van der Werf, Roberto Villani, Deniz Tetik und Marco Villani für den Kreisklassisten, währen für die Kreisliga-Aufsteiger nur Abdullah Bastürk erfolgreich war. (AL)

TSV Neusäß – SV Türkgücü Königsbrunn 0:1 (0:1). Äußerst unglücklich schied der Bezirksliga–Absteiger gegen den Bezirksliga-Aufsteiger aus. Das Tor des Abends erzielten die Königsbrunner mit ihrer ersten und einzigen Chance in der 90. Minute. Michael Döhner köpfte einen Freistoß von Gürkan Ars unhaltbar ein. Vorher hatten es die diszipliniert auftretenden Neusässer versäumt, ihre großartigen Möglichkeiten zu nutzen. Daniel Scherer per Kopf, Cyrill Siedlaczek, Raphael Schimunek nach einem Solo über 60 Meter, Akif Dogan aus drei Metern und Valentin Walter mit einem Kopfball aus kürzester Distanz brachten mindestens fünf Hochkaräter nicht im gegnerischen Kasten unter. – Zuschauer: 100. (oll)

SV Ottmarshausen – TSV Göggingen 1:2 (0:1). Ohne die fehlenden Stammspieler Benjamin Keller, Stefan Fixle, Daniel Kölbl und René Pietrek zeigte auch der zweite Anzug des SVO eine engagierte Leistung. Im ersten Durchgang war kein Klassenunterschied zwischen dem A- und dem Kreisligisten zu sehen. Göggingen zeigte sich etwas cleverer und ging durch Vahidin Vojic unmittelbar vor dem Pausenpfiff in Führung. Ottmarshausen steckte nicht auf und Lukas Stohr gelang in der 76. Minute der 1:1-Ausgleich. Ein Treffer von Maximilian Lippert machte zwei Minuten vor Schluss allen Hoffnungen auf ein Elfmeterschießen ein Ende. (AL)

TSV Gersthofen – Kissinger SC 0:1 (0:1). Das Gersthofer Trainergespann Florian Fischer/Mario Schmidt hatte einigen Stammspielern eine Ruhepause verordnet und kräftig rotiert. Mit den vier A-Jugendspielern Jürgen Engelleiter, Ibrahim Neziri, Luka Markovic und Sebastian Kempf sowie dem Rekonvaleszenten Stefan Schnurrer mussten sich die Gersthofer erst einmal sortieren. Das nutzte Pascal Mader in der zweiten Minute zu einem Spaziergang durch die Reihen der Schwarz-Gelben und schloss zum 0:1 ab. Das sollte bereits die Entscheidung gewesen sein. Die Hausherren wirken zwar bemüht, doch die Laufwege passten noch nicht, so dass keine zwingenden Torchancen heraussprangen. Auf der Gegenseite landete ein abgefälschter Kopfball von Dardan Gashi am Gersthofer Pfosten (29.). Im zweiten Durchgang legte der TSV noch eine Schippe drauf und erspielte sich auch relativ gute Abschlusschancen. Ein Torerfolg wollte jedoch nicht gelingen, so dass am Ende der Süd- gegen den Nord-Bezirksligisten die Oberhand behielt. So richtig tragisch nahm das aber niemand. (AL)

