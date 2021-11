Bezirksliga Nord

11:37 Uhr

Altenmünster legt eine Pause ein

Die Spieler des SC Altenmünster dürfen am Wochenende ein Pause einlegen. Das Spiel in Bubesheim wurd eabgesagt.

Plus Bezirksliga Nord:Spiel in Bubesheim auf März 2022 verlegt

Als Oliver Osterhoff Anfang dieser Woche einen Anruf von seinem Kollegen Karl Dirr vom SC Bubesheim bekam und der ihn fragte, ob er einer Verlegung des Punktspiels in der Fußball-Bezirksliga Nord zustimmen würde, hat der Abteilungsleiter des SC Altenmünster letztlich zugesagt. Die Partie, die am heutigen Samstag um 14 Uhr hätte angepfiffen werden sollen, findet nun am Sonntag, 13. März, in Bubesheim statt. Für die Gastgeber, die am vergangenen Sonntag in Affing hätten antreten sollen, ist es bereits das zweite Spiel in der Rückrunde, das verlegt worden ist.

