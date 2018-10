vor 33 Min.

Kreisteams lassen Gegner verzweifeln Lokalsport

Jubel hier, Frust da: Während die Hollenbacher beim 6:1-Erfolg über Donaumünster aus dem Feiern gar nicht mehr herauskamen, ärgerte sich Gästekeeper Florian Baierl über die Flut an Gegentoren. Für den TSV wird es am Mittwoch allerdings wohl nicht so einfach werden, wenn man in Affing antritt.

Ausschließlich Siege fahren die fünf Bezirksligisten aus dem Wittelsbacher Land ein. Zu lange dürfen sich die Teams nicht freuen. Schon am Mittwoch stehen die nächsten Aufgaben an.

Von Johann Eibl

Nach dem 6:0-Heimsieg des TSV Aindling über die TSG Thannhausen wird über die Frage debattiert: Wann hat die Mannschaft zuletzt ein Punktspiel in dieser Höhe gewonnen? Es war am 19. Juli 2015, damals setzten sich die Aindlinger mit diesem überaus klaren Resultat zum Auftakt der Landesligasaison in Meitingen durch.

Nach dem halben Dutzend vom Sonntagabend können die Aindlinger mit Blick auf die kommenden Aufgaben, etwa am Mittwoch ab 15 Uhr beim nächsten Aufsteiger in Altenmünster, nur einen Fehler machen, der allerdings fatale Folgen haben könnte: Sie dürfen dieses Ergebnis keineswegs als Beleg dafür ansehen, dass man jetzt bereits zum Kreis der Topteams zählt. Dazu war der Gegner entschieden zu schwach. TSV-Trainer Herbert Wiest war daher bemüht, die Relationen wieder zurechtzurücken: „So ein hoher Heimsieg ist immer gefährlich.“ Weil danach vielleicht so mancher meint, künftig würden die Punkte stets so einfach auf das Aindlinger Konto wandern.

Neben den sechs Treffern sollte man einen positiven Aspekt herausstreichen. Über die fußballerische Klasse von Simon Knauer und Patrick Modes verfügt in dieser Bezirksliga sicher nicht jedes Team. Im gleichen Atemzug darf man auch betonen: Dieses Duo wird sich bereits am Mittwoch in Altenmünster auf energischere Gegenwehr einrichten müssen. Dort wird Urlauber Lukas Wiedholz fehlen.

Als erklärte Außenseiter waren die Fußballer des FC Affing nach Gersthofen gefahren; doch es kam ganz anders als erwartet. Der Aufsteiger setzte sich beim amtierenden Vizemeister mit 3:2 durch. Darüber staunte nicht allein Markus Berchtenbreiter, der Affinger Abteilungsleiter: „Ich bin stolz auf die Truppe.“ Im Vorfeld hatte er für diese Begegnung „dunkelschwarz“ gesehen, weil die personelle Lage alles andere als ideal war: „Die da waren, haben eine supertolle Leistung gezeigt. Das war eine richtige Freude.“ Und darum geht man selbstbewusst ins Heimspiel am Mittwoch um 15 Uhr gegen den Nachbarn aus Hollenbach.

Berchtenbreiter braucht derzeit längere Zeit, wenn er die Namen der fehlenden Akteure aufzählen soll. Artes, Jorsch, Tremmel, Palatin, Wanner, Al-Jajeh und Kronthaler gehören diesem Kreis an. In Gersthofen schieden auch noch Nino Kindermann und Haci Ay angeschlagen aus. Ob man gegen Hollenbach wieder auf dieses Duo bauen kann, das wird sich erst beim Warmmachen entscheiden. „Wir wollten unsere jungen Spieler langsam ranführen und nicht gleich ins kalte Wasser schmeißen“, beschreibt der Fußballchef seine Überlegungen. Lukas Piller und Manuel Sturz fallen unter die Kategorie der Youngster, die sich für weitere Einsätze empfohlen haben. Daneben vergisst Berchtenbreiter seine Routiniers nicht, Maximilian Merwald und Ronny Roth etwa. Seine Erwartungen für die nächsten Wochen: „Ich hoffe, das Team weiß, was es erreichen kann, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Dabei wird auch der kommende Gegner aus Hollenbach mit breiter Brust anreisen, gab es doch einen 6:1-Erfolg gegen Donaumünster.

Selbstvertrauen tankten ebenfalls der BC Adelzhausen (2:0-Sieg gegen Bubesheim) und der VfL Ecknach (5:2 gegen Nördlingen II). Adelzhausen reist zum Schlusslicht Thannhausen, während Ecknach bei der Rainer Reserve antritt.

Tops & Flops des Spieltags

Spieler des Spieltags Das ist in dieser Woche gar nicht so einfach. Vom Bezirksligisten TSV Aindling kamen gleich zwei Spieler infrage. Letztlich haben wir uns für Simon Knauer entschieden. Der Stürmer erzielte beim wichtigen 6:0-Erfolg über die TSG Thannhausen nicht nur zwei Tore selbst, sondern bereitete auch noch zwei weitere Treffer vor. Zumal dem 29-Jährigen ein Geniestreich gelang. Kurz vor der Pause sah Knauer, dass der gegnerische Keeper zu weit vor seinem Tor stand. Nach einer schnellen Drehung zog er von der Mittellinie ab.

Pechvogel des Spieltags Das ist in dieser Woche Baars Benjamin Mertl. Dabei war der Stürmer einer der besten Spieler in der Partie gegen den SV Weichering. Zwei Tore erzielte der 22-Jährige. Innerhalb der 57. und 62. Minute war er gleich zwei Mal erfolgreich. Den ersten Treffer erzielte Mertl per Elfmeter. Am Ende war der Nachwuchsstürmer dennoch der tragische Held. Denn nach der erneuten Führung der Gäste hatte Mertl in der 90. Minute die große Chance zum Ausgleich vom Elfmeterpunkt. Diesmal versagten ihm aber die Nerven.

Torjäger des Spieltags Die Torjäger ließen sich auch an diesem Spieltag nicht lumpen. Am häufigsten, nämlich drei Mal, trafen Werner Meyer (TSV Hollenbach, Stefan Jocham (SC Mühlried) und Andreas Manhard (TSV Inchenhofen). Zwei mal waren Sebastian Kinzel (SV Obergriesbach), Stefan Fürst (SG Mauerbach), Haci Ay (FC Affing), Markus Kurz (TSV Aindling II), Alexander Mayr (TSV Hollenbach), Rimon Shushe (SC Griesbeckerzell), Stefan Simonovic (SSV Alsmoos-Petersdorf), Mariusz Suszko (TSV Pöttmes), Matthias Kefer (SV Echsheim) sowie Patrick Modes und Simon Knauer (beide TSV Aindling) erfolgreich.

Längste Serien Noch eine weiße Weste haben der TSV Dasing in der Kreisklasse Aichach und der FC Tandern in der A-Klasse Aichach. Noch sieglos sind die Kreisklassisten WF Klingen und SV Ried. Gleiches gilt für den FC Türkenelf Schrobenhausen in der A-Klasse.

Zuschauermagneten Die meisten Fans, 420, kamen zum Regionalligaspiel zwischen dem FC Pipinsried und dem TSV Buchbach. 200 Zuschauer sahen den Befreiungsschlage des TSV Inchenhofen gegen den TSV Kühbach. 190 Besucher waren beim Spitzenspiel der Kreisliga Ost zwischen dem SC Griesbeckerzell und dem TSV Friedberg.

Themen Folgen