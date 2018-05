Über den roten Teppich ins Oberhaus

vor 24 Min.

Mit gelben und blauen Rauchkerzen – stellvertretend für die Vereinsfarben des SC Biberbach und des SV Erlingen – feierten die Fußballfrauen der beiden Vereine die Meisterschaft in der Bezirksliga und in der Kreisklasse.

SG Biberbach/Erlingen steigt als Meister der Bezirksliga Nord in die höchste schwäbische Spielklasse auf. Auch die zweite Mannschaft hat Grund zum Feiern

Zwei Spieltage vor Saisonende stehen die Damen der SG Biberbach/Erlingen mit ihrem Trainerduo Fabian Wolf und Andreas Küchelbacher als Meister der Bezirksliga und somit Aufsteiger in die Bezirksoberliga fest. Dort treffen die Biberbacherinnen in der kommenden Saison auf den SSV Anhausen und den CSC Batzenhofen-Hirblingen.

Bezirksoberliga

SSV Anhausen – DJK Breitenthal 1:0 (1:0). Die favorisierten Anhauser Fußballfrauen setzten sich gegen eine Mannschaft aus den hinteren Tabellenregionen zwar knapp, aber doch hoch verdient durch. Die Gastgeberinnen erwischten einen optimalen Start und gingen nach einer sehenswerten Kombination über Sabine Custodis und Lotta Edelmann durch Isabella Schalk mit 1:0 in Führung (7.). Wegen eines heftigen Gewitters musste die Partie kurz vor der Halbzeit unterbrochen werden. Danach ging der Spielfluss der überlegenen Heimelf verloren, was auch den äußerst schlechten Platzverhältnissen nach dem Unwetter geschuldet war. Dennoch hatte Anhausen noch die eine oder andere Möglichkeit, um das Ergebnis klarer zu gestalten. Da die stabile SSV-Abwehr keine Chance für die Gäste zuließ, war der Erfolg der Gastgeberinnen nie in Gefahr. (zer)

TSV Ottobeuren – CSC Batzenhofen-Hirblingen 1:1 (1:0). Im Nachholspiel geriet das Team des CSC früh in Rückstand, zeigte sich davon aber zunächst unbeeindruckt. Es entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel und auch die Mädels des CSC hatten ihre Möglichkeiten. Manchmal fehlte allerdings die letzte Entschlossenheit und Konzentration. Kurz nach Wiederbeginn wurde Selina Reith dann herrlich frei gespielt und ließ der Heimtorhüterin mit ihrem trockenen Schuss keine Chance. Mit viel Einsatz und auch ein wenig Glück überstanden die Schmuttertalerinnen aber die Offensivbemühungen der Allgäuerinnen und sicherten sich einen Punkt. Die Partie gegen Spitzenreiter FC Königsbrunn wurde am Sonntagabend aufgrund eines Gewitters abgebrochen. (kajü)

Bezirksliga Nord

SG Biberbach – SSV Alsmoos-Petersdorf 3:0 (1:0). In einem Spiel, in dem die Gäste des SSV Alsmoos-Petersdorf als Absteiger feststanden, erfüllten die Damen der SG ihre Pflichtaufgabe und fuhren einen Dreier ein, der sie endlich jubeln ließ. Die Tore in dem nie gefährdeten Sieg erzielten Vanessa Straub per Kopf nach einem Eckball (35.), Theresa Küchelbacher nach einer Hereingabe auf der Grundlinie (48.) und Lena Haupt mit einem Schuss aus der zweiten Reihe (66.). Hinzu kommt noch die Meisterschaft der zweiten Mannschaft der SG Biberbach/Erlingen. Der SV Erlingen ist bisher ohne Niederlage in der Kreisklasse durchmarschiert und ebenso schon vorzeitig zum Meister auserkoren worden. So feierten der gesamte 40-Mann-Kader das ganze Wochenende und kann nun die letzten zwei Spieltage ohne Druck absolvieren. (lh-)

SV Baiershofen – SSV Glött 2:1 (0:0). In der sehenswerten Partie blieb die erste Halbzeit torlos. Die Heimmannschaft agierte jedoch auf weite Strecken zielstrebiger. Den ersten Treffer erzielten allerdings die Gäste. Nach Flanke verwertete die Glötter Stürmerin den Ball unhaltbar ins Kreuzeck (54.). Die Grün-Weißen fanden jedoch eine schnelle Antwort. Nach Schnittstellenpass von Julia Lauter ließ Sonja Mayer der Torhüterin keine Chance (58.). In einem offenen Schlagabtausch waren es die Baiershoferinnen, die das Spiel für sich entscheiden konnten. Nach Doppelpass mit Sophie Kunzmann, traf Alina Meißner ins lange Ecke zum 2:1-Siegtreffer (69.). (am-)

FC Horgau – TSV Gersthofen 1:1 (0:1). In einem sehr schwachen Spiel trennte man sich unentschieden. In Halbzeit eins hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel und gingen durch ein Eigentor von Christiane Rank (31.) in Führung. Zur Halbzeitpause setze dann ein starkes Gewitter ein, so dass diese 45 Minuten dauerte. Als es dann weiter ging, glich Alena Ebner aus (48.). (tz-)

