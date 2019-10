00:03 Uhr

Vierter Titel in vier Jahren

Jugendliche des TSV Gersthofen setzen sich bei der Schwäbischen durch

Seit vier Jahren nimmt die Leichtathletikjugend des TSV Gersthofen an den schwäbischen Meisterschaften teil. Nun gelang ihr im Stauferparkstadion in Donauwörth dabei der vierte Titel. In der Klasse männliche Jugend U20 kam das Team auf insgesamt 8811 Punkte.

Als Erstes stand die 4x100-Meter-Staffel auf dem Programm. Hier erzielten Philipp Sinninger, Thomas Burkhart, Thomas Galgon und Felix Lauer in 45,91 Sekunden eine neue Bestmarke. In diesem Stil ging’s mit dem Diskus weiter, Sinninger (31,19 m), Lauer (28,31 m) und Galgon (25,99 m) verbesserten sich jeweils. Im Weitsprung konnten die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden. Burkhart kam auf 5,62 Meter und Niklas Wagner auf 5,43 Meter. Michael Galgon schaffte im Hochsprung 1,76 Meter, verpasste 1,80 Meter sehr knapp. Nach einer Verletzungspause von sieben Wochen konnte er dennoch zufrieden sein. Thomas Burkhart sprang 1,72 Meter.

Mit der Kugel war Philipp Sinninger der Beste. Er erzielte eine Weite von 11,16 Meter und Niklas Wagner kam auf 9,44 Meter. Beim 100-Meter-Sprint galt es, mit einem Gegenwind von 1,4 Meter pro Sekunden fertig zu werden. Felix Lauer bewältigte die Strecke in 12,09 Sekunden, Thomas Galgon in 12,15 Sekunden. Der Lauf über 400 Meter bildete die vorletzte Station. Thomas Burkhart hatte sich eine neue Bestmarke vorgenommen, das Vorhaben glückte in 55,00 Sekunden. Felix Lauer versuchte sich erstmals auf dieser Distanz, er kam auf hervorragende 55,76 Sekunden. Über 800 Meter steigerte sich Niklas Wagner auf 2:20,11 Minuten. Und nachdem Michael Galgon in 2:46,69 Minuten das Ziel erreicht hatte, durfte der schwäbische Titel gefeiert werden. (jeb)

Die Mädels der Altersklasse U16 der LG ESV Augsburg/TSV Neusäß konnten in Donauwörth einen schönen Erfolg erzielen. Obwohl geschwächt durch das Fehlen der besten Fünf-Meter-Weitspringerin Ellison Chadwick – sie siedelte im Sommer mit ihrer Familie zurück in die USA –, erreichten die jungen Damen den dritten Platz mit 4484 Punkten und mussten sich nur der LG Donau-Ries und dem LAZ Kreis Günzburg geschlagen geben.

Die besten Leistungen der Neusässer erzielten Ella Schmucker mit 13,54 Sekunden über die 100 Meter, die erst 13-jährige Maja Steffen mit 4,51 Meter im Weitsprung und Katharina Wirth mit 2:46,65 Minuten über 800 Meter. (ga-)

