Fußball

02.03.2024

Die Saison ist beim FC Horgau noch nicht abgehakt

Plus Frühjahrscheck: Der FC Horgau hat in der Vorbereitung Fehler in Kauf genommen. In der Bezirksliga Nord will man jetzt so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern, um nicht zum Gewinnen gezwungen zu sein.

Von Oliver Reiser

Man gönnt sich ja sonst nichts. Zum wiederholten Mal hat sich der FC Horgau ins Trainingslager in die Türkei verabschiedet. 23 Kicker sind in den Flieger gestiegen, um zur Generalprobe gegen den TSV Dinkelscherben am 9. März wieder rechtzeitig wieder zurück in heimischen Gefilden zu sein. Nach dem TSV Meitingen und dem TSV Dinkelscherben nehmen wir die Kleeblätter, die in der Bezirksliga Nord festgewachsen sind, im AL-Frühjahrscheck näher unter die Lupe.

Soll & Haben

Vor der Winterpause war der FCH in einem guten Fahrwasser. „Wir sind fünf Spiele ohne Niederlage geblieben und haben gegen Spitzenteams einzelne Punkte gesammelt“, bilanziert Trainer Franz Stroh. Mit der ausgeglichenen Ausbeute von sieben Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen, 26 Punkten und 36:35 Toren ist er im Großen und Ganzen zufrieden. Aber: „Nach guten Serien hatten wir immer so Löcher dazwischen.“ So gab es einmal sogar vier Niederlagen am Stück.

