Fußball

09.09.2023

Er zeigt Ausdauer auf dem Platz und am Ballermann

Plus Mit seinem großen Läuferherz hält Nico Zogler beim A-Klassisten SV Achsheim den Laden dicht. Durch seinen Onkel und einen Mitschüler wurde er zum Fan des TSV 1860 München.

Von Tobias Müller Artikel anhören Shape

Nico Zogler vom SV Achsheim empfängt mit seinem Team am kommenden Sonntag in der A-Klasse Augsburg Nordwest den TSV Herbertshofen (So, 15 Uhr). Seit seiner Jugend ging Zogler, der in seinem Team nur „Zocki“ genannt wird, für den SV Gablingen auf Punktejagd – im Jahr 2016 erfolgte dann der Wechsel ins Nachbardorf. Dort feierte der 26-jährige Kaufmann im Groß- und Außenhandel nur drei Jahre später mit dem Aufstieg in die A-Klasse auch seinen größten fußballerischen Erfolg. „Das wurde auf der Dschungelparty natürlich gebührend gefeiert“, sagt der gebürtige Gablinger.

1. Haaland oder Kane?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen