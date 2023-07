Fußballer in Testspielen im Torrausch

Plus Der TSV Dinkelscherben schießt den FC Gundelfingen II mit 8:1 ab. Luca Jaskolka trifft für den TSV Zusmarshausen vierfach.

In prächtiger Torlaune zeigten sich der TSV Dinkelscherben und der TSV Zusmarshausen in ihren Testspielen. Die Lila-Weißen gewannen gar mit 8:1 beim FC Gundelfingen II, für die Zusser traf Luca Jaskolka beim 5:0 gegen die SSV Glött viermal. Eine 1:3-Niederlage gab es für den TSV Gersthofen beim SV Türkgücü Königsbrunn.

FC Gundelfingen II – TSV Dinkelscherben 1:8 (0:3). Im dritten Testspiel spielte der TSV beim Nord-Bezirksligisten wie entfesselt auf. Albin Memay (10.), Julian Kastner und Thomas Kubina (45.+1) sorgten für den 3:0-Pausenstand, nachdem Torhüter Elias Hafner die beiden Gundelfinger Großchancen entschärfen konnte. Nach dem Wechsel erhöhten Hakan Avci (53. und 73.) und Jonas Bäurle (70.) auf 6:0, ehe Dennis Mikolin der Ehrentreffer gelang (75.). Albin Memaj (82./Foulelfmeter) und Daniel Wiener (86.) stellten in der Schlussphase auf 8:1, ehe der Schiedsrichter die Heimelf endlich erlöste. (AZ)