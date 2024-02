Fußball

01.03.2024

Gelingt dem TSV Dinkelscherben erneut ein Kraftakt?

Nachdenklicher Michael Finkel. Der Trainer des TSV Dinkelscherben weiß, dass der Weg zum Klassenerhalt kein leichter werden wird. Er vertraut jedoch auf die Tatsache, dass man sich im vergangenen Jahr auch in der Rückrunde aus dem Abstiegsstrudel gezogen hat. Foto: Oliver Reiser

Plus Beim TSV Dinkelscherben will man weder etwas schönreden noch schön spielen. Der Bezirksligist vertraut im Abstiegskampf auf die Rückrunde.

Von Oliver Reiser

Eigentlich hätte der TSV Dinkelscherben die Restsaison der Fußball-Bezirksliga Süd am kommenden Wochenende mit dem Nachholspiel gegen den TSV Haunstetten beginnen sollen, doch das Kellerduell wurde im beiderseitigen Einvernehmen auf den Ostermontag verlegt. Trotzdem haben wir die Truppe vom Kaiserberg, die sich mit fünf Niederlagen in Folge in die Winterpause verabschiedet hat, dem AL-Frühjahrscheck unterzogen.

Soll & Haben

Das zweite Jahr ist immer das schwerste. Das trifft auch für den TSV Dinkelscherben zu. Mit 19 Punkte aus 18 Spielen ist man punktgleich mit dem TSV Ottobeuren, der derzeit den ersten Relegationsplatz belegt. Dieser birgt große Gefahr! Denn die beiden 13. und 14. aus den Bezirksligen Nord und Süd spielen drei weitere Absteiger aus. Nur für einen aus diesem Quartett reicht es zum Klassenerhalt. „Da muss man zwei Spiele gewinnen, um drin zu bleiben“, weiß Trainer Michael Finkel, welche Brisanz in diesem seltsamen Relegations-Roulette steckt. Während man nach vorne mit 36 Treffern noch einigermaßen performte, sind 47 Gegentore eine ganze Menge. Lediglich Schlusslicht Langerringen hat mehr kassiert (51). „Drei Stück im Schnitt sind eindeutig zu viel“, sagt Finkel: „Wir müssen als Mannschaft insgesamt besser verteidigen.“

