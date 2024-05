Kleeblätter feiern mit dem Meister

Trotz der 0:2-Niederlage beim TSV Wertingen, der erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga aufsteigt, hat der FC Horgau den Klassenerhalt sicher.

Der FC Horgau konnte auf dem Wertinger Judenberg nicht den Spielverderber spielen. Durch den 2:0-Sieg des TSV Wertingen stehen die Zusamstädter als Meister der Bezirksliga Nord fest – und steigt damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Was die Partystimmung ein wenig dämpfte, war die schwere Verletzung von TSV-Kapitän Maximilian Beham. Er verdrehte sich das Knie und wurde anschließend vom Rettungswagen abtransportiert.

Für seine Teamkameraden waren die Minuten nach der Wiederaufnahme des Spiels nicht einfach, Horgau hatte durch Michael Vogele und Maximilian Reitmeier Gelegenheiten. Keeper Sandro Scherl war aber beide Male zur Stelle. Auf der Gegenseite war es Goalgetter David Spizert, der nach guter Vorlage von Florian Heiß den Ball über das Gehäuse hob. Im weiteren Verlauf fehlte den Hausherren auch etwas Glück. Heiß köpfte knapp am Tor vorbei, Marcel Mayr traf den Ball nicht richtig und stellte Gäste-Keeper Felix Häberl vor keine Probleme. Nach dem Seitenwechsel waren die Zusamstädter dann aber schnell zur Stelle: Eine tolle Freistoßflanke von Marco Gerold köpfte Florian Heiß sehenswert zum 1:0 ins lange Eck. Heiß war auch danach involviert, Spizert zielte jedoch nach seiner Vorarbeit knapp vorbei.

Der TSV blieb am Drücker und belohnte sich kurz darauf mit dem 2:0. Marcel Gebauer setzte Mayr in Szene, der scheiterte zunächst, aber Gebauer blieb aufmerksam und staubte ab. Ein Tor der Horgauer wenige Minuten später wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Die Gastgeber behielten im Anschluss die Kontrolle, bevor die Feierlichkeiten begannen.

Und auch die Horgauer hatten Grund zur Freude: Durch die 0:3-Niederlage des FC Gundelfingen II beim Absteiger SV Holzkirchen haben die Kleeblätter den Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag sicher.

TSV Wertingen: Scherl, Schiermoch, Fischer, Heiß, Knöpfle, Beham (12. Gebauer), Müller (90. Völk), Kotter, Gerold (74. Prestel), Mayr (83. Rueß), Spizert (89. Mayerföls)

FC Horgau: Häberl, Hefele, Kirschner, Rößle (80. Ohnesorg), Wieser (46. Martinek), Samouwel, Mayer, Herr (68. Hagner), Reitmeier, Malinic, Vogele

Tore: 1:0 Heiß (50.), 2:0 Gebauer (61.). - Schiedsrichter: Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 450.