Fußball

08.09.2023

Nach vier Jahren wieder ein Derby

Plus Warum das Spiel gegen den TSV Meitingen für zwei Gersthofer etwas ganz Besonderes ist.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Seite an Seite haben Fußballer des TSV Gersthofen und den TSV Meitingen vergangenen Woche ihrem ehemaligen Mitspieler und Trainer Ali Dabestani, der im Alter von 43 Jahren an einem Krebsleiden verstorben ist, auf dem Langweider Friedhof die letzte Ehre erwiesen. Am heutigen Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) stehen sie sich wieder als Kontrahenten auf dem grünen Rasen gegenüber.

Nach langer Zeit findet dieses Derby wieder einmal statt. Zuletzt trafen die beiden Landkreismannschaften am 24. November 2019 aufeinander. Es war eines der letzten Spiele vor Ausbruch der Corona-Pandemie, die schließlich mit dem Abbruch der Saison 2019/21 und dem Aufstieg des TSV Gersthofen in die Landesliga endete. Damals trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden. Allerdings nicht schiedlich-friedlich, denn es ging sehr emotional auf und zu. Kurz vor Schuss gab es Rudelbildungen und eine Rote Karte für Meitingens Emmanouil Chouliloulidis, der schon im Hinspiel, das der TSV Gersthofen mit 3:1 gewann, nach 29 Minuten die Ampelkarte gesehen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen