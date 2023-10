Fußball-Nachlese

10.10.2023

Alter schützt vor Glanzparaden nicht

Plus Ein 42-Jähriger sorgt dafür, dass der SV Bonstetten dem TSV Lützelburg die erste Saisonniederlage zufügt.

Von Oliver Reiser

SPIELER DES TAGES

Markus Bauer (SV Bonstetten)

Zu den Überraschungen des Wochenendes zählte der 3:0-Sieg des SV Bonstetten beim bis dato in der A-Klasse Nordwest ungeschlagenen Kreisklassen-Absteiger TSV Lützelburg. Maßgeblichen Anteil hatte Bonstettens Torhüter Markus Bauer, der die Lützelburger Angreifer mit etlichen Glanzparaden zuer Verzweiflung brachte. Es war bereits das zweite zu Null-Spiel in Folge für den 42-Jährigen, der vom SV Achsheim stammt und in seiner langen Laufbahn schon höherklassig beim TSV Wertingen, TSV Gersthofen, Türkspor Augsburg oder Schwaben Augsburg zwischen den Pfosten gestanden hat. Eigentlich hatte Markus Bauer die Schuhe und die Handschuhe schon mehrfach an den berühmten Nagel gehängt, er kann es aber dann doch nicht lassen.

