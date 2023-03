Fußball-Nachlese

28.03.2023

Ein Torwart, in dessen Adern Stürmerblut fließt

Plus Der Spieler des Tages kommt vom FC Emersacker. Drei Matchwinner sind die Glückspilze des Tages.

SPIELER DES TAGES

Kevin Meier (FC Emersacker)

Eigentlich fließt ja Stürmerblut in seinen Adern. In der Saison 2015/16 hat Kevin Meier noch zehn Treffer erzielt. Damals spielte der FC Emersacker noch in der B-Klasse Nordwest. Inzwischen ist die Holzwinkeltruppe nach einem Abstecher in die Kreisliga in der Kreisklasse Nordwest zuhause – und Kevin Meier auf dem Posten zwischen den Pfosten, der er irgendwann einmal als Nothelfer angetreten hat. Im Absteigerduell beim SV Thierhaupten sicherte der 33-Jährige, der in dieser Runde erst zum vierten Mal zum Einsatz kam, seiner Mannschaft das torlose Unentschieden, nachdem seine Kameraden es nicht verstanden, die zahlreichen Chancen in Treffer umzumünzen.

