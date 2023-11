Fußball-Nachlese

21.11.2023

Glücksspiele unter freiem Himmel

Plus Deniz Eryildirim vom TSV Neusäß erzielt mit einem vom Winde verwehten Abschlag das 1:1.Lagerlechfeld und Ottmarshausen liefern sich ein 13-Tore-Spektakel. Aystetten träum von der Landesliga.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

13 Treffer in einem Spiel und ein Torwart-Tor – die Kreisliga Augsburg spielt nicht nur aufgrund ihrer Ausgeglichenheit verrückt. Zwölf Punkte trennen den Vorletzten (TG Viktoria Augsburg) vom Tabellenvierten (TSV Königsbrunn). „Das ist unglaublich“, schüttelt Oliver Haberkorn den Kopf. Das Kopfschütteln verstärkt sich, wenn er an die 6:7-Niederlage seines SV Ottmarshausen bei der SpVgg Lagerlechfeld zurückdenkt. „So ein verrücktes Spiel habe ich noch nie erlebt“, kann er es immer noch nicht glauben, dass sechs Auswärtstore nicht einmal zu einem Punktgewinn gereicht haben. Beim fröhlichen Scheibenschießen hatte der SVO sogar einen 2:5-Rückstand aufgeholt und stand am Ende doch mit leeren Händen da. „Ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen“, so Haberkorn.

So spektakulär die Partie auch für die Zuschauer war – Lagerlechfelds Trainer Daniel Raffler hätte gerne darauf verzichtet: „Durch Slapstick-Einlagen auf dem rutschigen Platz haben wir den Gegner immer wieder ins Spiel gebracht, obwohl wir eigentlich die klar bessere Mannschaft waren. Aber am Ende hat es ja dann doch gereicht“, war Raffler nach dem Schlusspfiff erleichtert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen