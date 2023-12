Fußball-Rückblende

22.12.2023

Wenn die Redaktion Bundestrainer spielt

Sebastian Sinninger vom SC Biberbach steht bereits zum dritten Mal in Folge in unserer Auswahl der besten Spieler.

Plus Welche Spieler es in die Elf der Vorrunde geschafft haben. Ein Kicker ist bereits zum dritten Mal in Folge vertreten – alle anderen sind neu.

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann bastelt gerade an einer schlagkräftigen Mannschaft für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Gute Ratschläge erhält er dabei von einer ganzen Reihe Experten und den unzähligen nebenamtlichen Bundestrainern in den heimischen Wohnzimmern. Ja, eine Mannschaft zusammenzustellen ist gar nicht so einfach. Da hat sich auch wieder bei der Auswahl zur „Elf der Vorrunde“ herausgestellt.

Im Vergleich zur Elf der Saison 2022/23, die im Juni nominiert wurde, ist nur ein einziger Spieler übrig geblieben. Sebastian Sinninger vom SC Biberbach hat es schon zum dritten Mal in Folge in diesen erlesenen Kreis geschafft.

