Fußball

04.03.2024

SV Bonstetten auf den Spuren des FC Augsburg

Plus A-Klassist SV Bonstetten schießt beim 5:8-Spektakel innerhalb von 31 Minuten eine 5:0-Führung heraus. TSV Täfertingen setzt sich im Neusässer Derby gegen die höherklassige SpVgg Westheim durch.

Von Oliver Reiser

Während der TSV Gersthofen auch in sechsten Testspiel ohne Niederlage blieb (3:3 gegen den SV Mering), muss der TSV Dinkelscherben nach dem 0:1 gegen den VfR Jettingen weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. Auf den Spuren des FC Augsburg wandelte der A-Klassist SV Bonstetten, der im Testspiel beim TSV Firnhaberau II nach 31 Minuten mit 5:0 in Führung lag. Im Gegensatz zum 6:0 des Bundesligisten in Darmstadt endete diese Partie nach einen munteren Moorhuhnschießen mit 5:8.

TSV Gersthofen - SV Mering 3:3 (2:2). Nach den Treffern von Jermaine Meilinger (18.) und Kerem Bakar (32.) schien der Nord-Bezirksligist auf dem besten Weg zum nächsten Sieg unter der Regie des neuen Trainers Thomas Holzapfel zu sein. Doch Endrit Ahmeti (40.) und Sebastian Kempf (44.) glichen noch vor dem Seitenwechsel für den Bezirksligisten aus der Süd-Gruppe aus. Admir Omerbegovic brachte den TSV erneut mit 3:2 in Führung, doch Sebastian Kempf glich zum 3:3 aus (74.).

TSV Dinkelscherben - VfR Jettingen 0:1 (0:1). Auch gegen den Nord-Bezirksligisten Jettingen gab es für die Lila-Weißen eine Niederlage. Benedikt Ost erzielte bereits in der elften Minute das Tor des Tages.

TSV Wertingen – TSV Zusmarshausen 1:0 (0:0). Auf auf Naturrasen des Nebenspielfelds unter Flutlicht hielt der Gast aus der Kreisliga Augsburg gut dagegen und hatte mit Raif Husic einen starken Keeper zwischen den Pfosten. Dennoch musste sich der Zusmarshauser Keeper einmal geschlagen geben, als Marco Gerold zum 1:0-Endstand (54.) traf.

SV Holzheim – TSV Welden 0:1 (0:0). Ein Treffer von Stefan Maier in der 79. Minute entschied die Partie zweier Kreisligisten zugunsten der Gäste aus der Gruppe Augsburg . Holzheim ließ echte Torgefahr vermissen. (her)

Tim Gruber (links) und der SC Altenmünster mussten sich dem Bezirksligisten SC Griesbeckerzell durch drei Elfmeter mit 2:3 geschlagen geben. Foto: Oliver Reiser



SC Altenmünster - SC Griesbeckerzell 2:3 (0:1). Drei Elfmeter-Gegentore handelten sich die in der Abwehr bisweilen ungeschickt agierenden Hausherren gegen den Bezirksligisten ein. Sebastian Kinzel (45.), Manuel Schweizer (57.) und Simon Landes (77.) verwandelten alle drei Strafstöße für Griesbeckerzell sicher. Ohne die angeschlagenen Offensivkräfte Patrick Pecher , Niklas Rigel und Pascal Henne lief bei Altenmünster nach vorne nicht viel zusammen. Dennoch kam der Kreisligist durch Jonas Roth (74.) und Dominik Bauer (90.) zu zwei verdienten Gegentreffern. (her)

FC Osterbuch – SSV Neumünster II 3:0 (1:0). Gegen die Zweitvertretung seines Ex-Klubs gelang Osterbuchs Spielertrainer Matthias Kempter mit seiner Mannschaft ein verdienter Heimsieg. Kempter selbst traf in der 55. Minute zum 2:0, die beiden anderen FCO-Treffer gingen auf das Konto von Patrick Schröttle (20.) und Daniel Raeke (65.). (her)

FC Emersacker - SG Zusamzell /Reutern 3:0 (2:0). Peter Schußmann (26.) und Andreas Nerdinger (33.) sorgten für die 2:0-Pausenführung des Nordwest-Kreisklassisten. Zehn Minuten vor Schluss traf Simon Fischer gegen die Gäste aus der A-Klasse West 2 zum Endstand.

DJK Lechhausen - SSV Anhausen 5:2 (1:2). Nach zwei Siegen gegen Bezirksligisten gab es für den SSV gegen den Kreisklassisten die erste Niederlage. Obwohl Michael Duda (30.) und Elias Scheppach (33.) mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung des Kreisligisten sorgten, musste man sich am Ende dem Kreisklassisten, der in Dominik Hartner einen dreifachen Torschützen in seinen Reihen hatte, noch deutlich geschlagen geben.

SpVgg Westheim - TSV Täfertingen 2:4 (1:3). Der Kreisklassist spielte den Kreisligisten im Stadtderby auf den Neusässer Kunstrasen streckenweise an die Wand. Nach einem frühen Rückstand durch einen Treffer von Moritz Schiele (13.), verwerteten Victor Matca (30.), Vasile Isaila (33.), Davood Eshaghzaei (42.) und Benedikt Böck (46.) vier von zahlreichen Chancen zum 1:4 für Täfertingen . Lucas Schmidt (86.) gelang lediglich noch Ergebniskosmetik.

TSV Dasing - TSG Stadtbergen 1:2 (0:0). Eine Überraschung gelang dem A-Klassisten beim Ost-Kreisligisten. Nach einem 0:1-Rückstand trafen Robin Weber (64.) und Moutasm Al Dakmousi (71.) für Stadtbergen .

TSV Firnhaberau II - SV Bonstetten 5:8 (1:5). Beim Tor-Spektakel auf Kunstrasen ging der SVB durch Treffer von Mustafa Kor Ahmad (3), Benjamin Haslinger und Vasile Adragai nach 31 Minuten mit 5:0 in Führung, ehe die Gastgeber am Spiel teilnahmen und auf 3:5 verkürzten. Vasile Adragai, Patrick Bschorr und Philipp Toth trafen beim weiteren Scheibenschießen für die Gäste aus der A-Klasse Nordwest.

TSV Ustersbach - SV Gessertshausen 2:0 (1:0). Mit zwei Treffern in der 9. und 70. Minute sicherte Thomas Habla den Sieg des Kreisklassisten gegen die Gäste aus der A-Klasse.

VfL Westendorf - TSV Rehling 2:3 (0:2). Den 0:2-Rückstand konnten Spielertrainer Dieter Deak (49.) und Mario Haack (52.) noch ausgleichen, doch in der 72. Minute erzielte Andreas Schobel den Siegtreffer für rehling.

TSV Steppach - FC Tur Abdin 1:2 (0:1). Nach einem 0:2-Rückstand kam der Anschlusstreffer durch Sebastian Deeg (84.) gegen den ambitionierten A-Klassisten zu spät.

SpVgg Deuringen - TSV Walkertshofen 0:6 (0:2). In der zweiten Halbzeit verloren die Henneberg-Schützlinge völlig den Faden und gingen gegen den Süd-Kreisklassisten unter. (AZ)

