Fußball

08.03.2023

TSV Dinkelscherben will mit Zusammenhalt den Klassenerhalt schaffen

Plus Der Bezirksliga-Aufsteiger TSV Dinkelscherben hat scheinbar komfortabel im oberen Tabellendrittel überwintert. Doch der Schein trügt. Deshalb muss man sich wieder als Mannschaft präsentieren.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Vier Monate Pause liegen hinter den Mannschaften der Bezirksliga. Am nächsten Wochenende steht jetzt endlich der Rückrundenstart. Auch wenn der Frühling noch auf sich warten lässt, ist es an der Zeit für den AZ-Frühjahrscheck. Den Anfang macht heute der TSV Dinkelscherben, seines Zeichens Aufsteiger in der Bezirksliga Süd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen