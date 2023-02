Fußball:

25.02.2023

TSV Gersthofen will keine Glücksspiele unter freiem Himmel

Vom Dauerbrenner zum Sorgenkind: Okan Yavuz, der Kapitän des TSV Gersthofen, hat sich im Vorbereitungsspiel gegen Stätzling einen komplizierten Fingerbruch zugezogen, als er sich im Trikot seines Gegenspielers verheddert hatte. Er fällt somit zum Start in die Restsaison aus.

Plus Beim TSV Gersthofen will sich Trainer Gerhard Hildmann mit dem direkten Klassenerhalt in der Landesliga verabschieden und die Relegation vermeiden. Wie die Chancen stehen, verrät unser Frühjahrscheck.

Kaum sind die letzten Konfetti des Faschings von der Straße geweht, beginnt für die Fußballer wieder der Ernst des Lebens. Bereits am Samstag startet der Landesligist TSV Gersthofen mit dem Qualifikationsspiel zum Bayerischen Verbandspokal (Anpfiff 15 Uhr, Abenstein-Arena) gegen den TSV Eintracht Karlsfeld aus der Landesliga Südost ins Fußballjahr 2023. Für Trainer Gerhard Hildmann eine willkommene Generalprobe für den Punktspielauftakt am kommenden Wochenende beim FV Illertissen II.

