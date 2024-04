TSV Gersthofen: „Wir sind noch nicht ganz durch“

Gersthofens Trainer Thomas Holzapfel fordert Sieg in Gundelfingen.

Nach drei Siegen in Folge musste der TSV Gersthofen in der Bezirksliga Nord zuletzt einen Dämpfer hinnehmen. Der Landesliga-Absteiger unterlag in der heimischen Abenstein-Arena dem SC Griesbeckerzell mit 1:2. „Jetzt müssen wir halt wo anders punkten“, fordert Trainer Thomas Holzapfel vor dem Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen II (Sonntag, 15 Uhr). Denn: „Wir sind noch nicht ganz durch.“

Ein komisches Spiel sei es gewesen, gegen den Aufsteiger aus Griesbeckerzell, der ohne seinen Torjäger Sebastian Kinzel angetreten war. „Die erste Halbzeit war gar nichts“, sagt Holzapfel. „Bei zwei Ecken haben wir uns gar nicht gut angestellt und zwei Gegentreffer kassiert.“ Obwohl man in den zweiten 45 Minuten Gas gegeben und alles probiert habe, reichte es in der harten und hitzigen Partie nur zum Anschlusstor durch Admir Omerbegovic, der seinen 13. Saisontreffer markierte. „Wir hatten zwar noch einige Chancen, aber mehr als ein 2:2 wäre nicht verdient gewesen“, zeigt sich der Coach selbstkritisch.

Vor der Bayernliga-Reserve des FC Gundelfingen hat Holzapfel großen Respekt: „Das ist eine spielerisch gute Mannschaft“, sagt er über den kommenden Gegner, den er am Mittwochabend im Nachholspiel gegen eben jenen SC Griesbeckerzell beobachtet hat, das der FCG mit 4:5 verloren hat. „Die stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand“, erwartet Gersthofens Trainer heftigen Gegenwind. „Jetzt müssen wir liefern“ heißt es im Lager der U 23-Fußballer des FC Gundelfingen. Die jüngste Niederlage hat der Positivstimmung einen Dämpfer versetzt. Aktuell stehet man bei einem mehr ausgetragenen Spiel noch drei Punkte „über dem Strich“.

„Das wird eine heiße Kiste. Da müssen wir anders zu Werke gehen. Und vor allem unsere Chancen reinhauen.“ Dabei wird Robin Widman fehlen. Der Angreifer hatte sich beim Aufwärmen zum Griesbeckerzell-Spiel eine Zerrung zugezogen. Auch Kaan Pasli fehlte zuletzt wegen Krankheit.

„Wir haben Alternativen“, sagt Holzapfel, „jetzt müssen halt die, die sonst nicht spielen, die Hosen runterlassen und zeigen, was sie können.“ (oli)