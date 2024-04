TSV Meitingen: „Laut sein und dazwischen hauen“

Meitingens Trainer Denis Buja fordert mehr Engagement und mehr Präsenz.

„Ich habe noch ein emotionsloseres Derby erlebt“, blickt Denis Buja, der Trainer des TSV Meitingen, noch immer auf die 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Gersthofen zurück: „Es gab keinen Grund, um aus der Haut zufahren.“ Schon eher beim 3:2-Sieg gegen den TSV Rain II, als man sich nach einer 3:0-Führung zu früh zu sicher gefühlt hatte. Das sollte man am Sonntag beim SC Griesbeckerzell (Anpfiff 15 Uhr) tunlichst vermeiden.

„Es war ein Sieg, hat sich aber nicht so angefühlt“, war Buja gegen Rain nur mit dem Ergebnis, nicht aber mit dem hinterlassenen Gesamteindruck zufrieden. „Es hat der Impuls gefehlt, aus der Drucksituation raus zu kommen“, fehlt ihm einer, „der laut wird und mit dem Hammer dazwischen haut.“ So einer, wie der 37-Jährige früher selbst auf dem Platz war.

Strich drunter! Wichtig war der Sieg. „Vier Wochen ist eine verdammt lange Zeit, wenn du immer verlierst“, sagt Buja, der aber auch einige Gründe zur Freude hatte: So war Simon Kewitz nach langer Verletzungspause zum ersten Mal von Anfang an dabei, wurde Matteo Duvnjak zum zweiten Mal eingewechselt. „Auch die drei Buden von Michael Meir haben mich sehr gefreut.“ Jetzt könne die Mannschaft in Griesbeckerzell zeigen. „Ja, ich will!“

Aber aufgepasst! Der Aufsteiger ist die Mannschaft der Stunde, hat aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt. Darunter ein 2:1-Sieg in Gersthofen und ein 5:4-Erfolg im Nachholspiel beim FC Gundelfingen II. Allein viermal hat dabei Sebastian Kinzel getroffen. „Auch wenn er immer jammert, dass sein Körper nicht mehr so mitmacht, weiß er halt genau, wo das Tor steht“, urteilt Buja über den 35-jährigen Torjäger.

Mit Daniel Deppner und Emmanouil Chouiloulidis kehren zwei Spieler zurück , die zuletzt gefehlt hatten. „Damit können wir wieder besser nachlegen.“ Und das wollen die Meitinger unbedingt. Buja: „Wenn wir gewinnen, wird es schwierig, dass wir noch hinten rein rutschen.“ Für ihn ist es übrigens ein besonderes Spiel: Mit Matthias Kefer und Simon Landes hat er beim FC Echsheim zusammen gespielt. „Wir waren eine tolle Achse.“ (oli)