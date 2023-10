Fußball

16.10.2023

TSV Meitingen mit Luft für 90 Minuten

Plus Zwei späte Tore sichern beim Schlusslicht Glött den vierten Sieg in Folge.

Der TSV Meitingen rückt in der Fußball-Bezirksliga Nord auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze hinter dem bereits feststehenden Herbstmeister TSV Wertingen. Beim Schlusslicht SSV Glött feierte man mit 2:1 den vierten Sieg in Folge.

Von Fupa in der vergangenen Woche als Performance-stärkste Mannschaft der Bezirksliga Nord gekürt, fuhr der TSV Meitingen zu den Lilien. Der Aufsteiger und Tabellenletzte ist insbesondere für Abteilungsleiter Torsten Vrazic ein stets gefährlicher Gegner. „Man darf die SSV auf keinen Fall unterschätzen“, warnte der 50-Jährige noch unter der Woche. Und als ob er damit Recht behalten sollte nahm das Spiel seinen Lauf. Zwar hatte der Favorit aus den Lechauen durch Meir durchaus seine Chancen. Doch dem 24-jährigen und aktuell besten Meitinger Torschützen fehlte es an diesem Tage an Zielwasser (7./26./58.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

