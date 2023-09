Wieder nichts mit dem ersten Sieg für Welden und Ottmarshausen

Plus Der TSV Welden und der SV Ottmarshausen spielen 1:1. Zusmarshausen feiert den dritten Dreier in Folge, Anhausen kassiert die erste Niederlage der Saison.

Der TSV Welden und der SV Ottmarshausen trennen sich 1:1. Damit warten die beiden Mannschaften genauso wie der TSV Neusäß (1:3 gegen Lagerlechfeld) und der SSV Anhausen (0:3 gegen Kissing) auf den ersten Sieg der Saison. Erfolgreich läuft das Wochenende für den TSV Zusmarshausen (3:0 in Merching) und die SpVgg Westheim (2:1 gegen Viktoria Augsburg).