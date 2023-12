Hallenfußball

20.12.2023

Drei Titel für den TSV Gersthofen

Plus Der Nachwuchs des TSV Gersthofen ist beim Landkreispokal-Finaltag in der Halle in allen fünf Altersklassen vertreten. Zwei Vizemeisterschaften für die SG Dinkelscherben/Horgau/Auerbach.

Artikel anhören Shape

Wieder einmal fand kurz vor Weihnachten der alljährliche Hallenlandkreispokal der Junioren statt. In zahlreichen Vorrundenturnieren konnten sich die Teams für die Finalrunde in der Leonhard-Wagner-Halle in Schwabmünchen qualifizieren. Der TSV Gersthofen war dabei in allen fünf Altersklassen vertreten und konnte sich am Ende drei Titel (C-, D- und E-Junioren) sichern. Je einmal durften der TSV Bobingen (A-Junioren) und der TSV Schwabmünchen (B-Junioren) jubeln. Zwei zweite Plätze gab es für die SG Dinkelscherben/Auerbach/ Horgau bei den A- und B-Junioren.

Die C-Junioren des TSV Gersthofen unter Trainer Rolf Heinrich setzten sich ungeschlagen gegen die Konkurrenz durch. Foto: y

Den Auftakt zum Finalturniermarathon machten die C-Junioren, die den Sieger im Jeder-gegen-Jeden Modus ausspielten. Insgesamt fielen 37 Tore in den 15 Begegnungen. Am Ende konnte sich der TSV Gersthofen vor dem TSV Meitingen durchsetzen, da im direkten Duell Gersthofen mit 3:0 die Oberhand behalten hatte. Beide Teams qualifizierten sich aber für die Kreismeisterschaft am 3. Februar 2024 in Friedberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .