Viel Stimmung, aber auch absolute Stille

Tolles Hallenfußball-Turnierwochenende beim CSC Batzenhofen-Hirblingen. Dabei wird auch verdienten Mitgliedern gedachtt.

Beim zweitägigen CSC-Hallenturnier zeigten die teilnehmenden Teams tollen Fußball, boten den zahlreichen Zuschauern spannende Spiele und erzielten unglaublich viele Tore.

Den Anfang machten die Mannschaften der F1-Jugend. Den Sieg holte sich der weit angereiste SV Germering vor der SG Heretsried/ Emersacker, der SG Adelsried/Bonstetten, dem CSC, TSV Gersthofen und SV Gablingen.

Bei den E1-Mannschaften sicherte sich der TSV Kriegshaber verdient den Sieg. Ihm folgten in der Tabelle der TSV Herbertshofen der gastgebende CSC, die SG Heretsried/Emersacker, der SV Thierhaupten und der SV Gablingen. Beim Turnier der E2-Teams musste sich der Gastegeber mit dem letzten Platz begnügen. Hier stand dafür der SV Gablingen ganz oben, gefolgt vom FC Hochzoll, der SG Adelsried/Bonstetten, dem TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Meitingen.

Als Höhepunkt des Wochenendes standen dann noch die Spiele um den Hans-Schönfelder-Gedächtniscup für Frauenteams auf dem Programm. Zu Beginn des Turniers bedankte sich der langjährige Vorstand des CSC, Peter Schönfelder, Bruder des verstorbenen Namensgebers Hans Schönfelder, dass die Fußballabteilung mit dem Turnier schon seit vielen Jahren seines Bruders gedenkt.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde dieses mal der Sieger im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelt. Mit einer tollen Leistung bestritten die CSC-Girls alle Partien erfolgreich und holten sich den Pokal ein weiteres Mal. Der SV Thierhaupten, dem nach der Auftaktniederlage vier Siege gelangen, folgte auf dem zweiten, der FC Hochzoll auf dem dritten Platz. Dahinter platzierten sich die SG Rinnenthal, der SV Wörnitzstein und das Team 2 des CSC.

Erstmal wurde das Turnier der G-Junioren Turnier im Minifußballformat ausgetragen. Die kleinsten Kicker zeigten sich auf zwei Spielfeldern mit jeweils vier Toren recht geschickt im Umgang mit dem runden Leder und sorgten auf der sehr gut besuchten Tribüne für beste Stimmung. Die beiden Mannschaften des Gastgebers und die Teams Lützelburg, Heretsried, Adelsried und Gablingen wurden anschließend alle als Sieger geehrt und freuten sich sichtlich über ihre errungenen Medaillen.

Auch beim F2- Junioren Turnier sahen die Zuschauer rasante Spiele, viele Tore und jubelnde kleine Fußballer. Die Teams aus Biberbach, Adelsried, Bärenkeller,Welden und die zwei Mannschaften des heimischen CSC wurden dabei lautstark angefeuert.

Beim anschließenden, zum zweiten Male ausgetragenen Herrenturnier, wurde es zunächst ganz still in der Halle, als man dem erst kürzlich verstorbenen CSC-Urgestein Helmut Reiter gedachte. Helmut Reiter war über Jahrzehnte der Betreuer der CSC Herrenteams und auch über viele Jahre bei den CSC-Hallenturnieren am Tonstand zu finden. Im Anschluss an diesen emotionalen Moment ging es dann ganz im Sinne von „Helle“ um das runde Leder. Den Turniersieg holte sich ungeschlagen der Kreisligist TSV Welden. Der gastgebende CSC Batzenhofen-Hirblingen musste sich dem Klub aus dem Holzwinkel nach drei Siegen zu Beginn des Turniers deutlich geschlagen geben, sicherte sich aber den zweiten Platz vor dem TSV Steppach, TSV Ustersbach, TSV Lützelburg und der TSG Augsburg. (kajü)