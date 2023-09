Handball

22.09.2023

Die Abwehr war diesmal kein Wackelpudding

Plus Gelungener Auftakt für die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen.

Einen gelungen Saisonauftakt verzeichneten die Bezirksoberliga-Handballer der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen mit einem 22:17 (11:7)-Erfolg gegen den TSV Friedberg II.

Vor Beginn des Spiels war Coach Andreas Polz vor die Qual der Wahl gestellt, da man mit nahezu vollem Kader angereist war und somit gezwungen war einige Spieler auszusortieren. Nach dem letzten, aus Sicht der Gersthofener desaströs verlaufenem Aufeinandertreffen, war man seitens Friedbergs als „Wackelpuddingtruppe“ bezeichnet worden. Von diesem Prädikat war diesmal wenig zu spüren, denn die Gastgeber fanden in den ersten Minuten kaum ein Mittel die Abwehr der Gäste zu überwinden. Zudem konnte man aus einer konzentriert vorgetragenen zweiten Welle einige Tore erzielen. Aufgrund von Nachlässigkeiten in der Chancenverwertung gelang es jedoch nicht klarer in Führung zu gehen. Zum Ende der ersten Halbzeit hin konnte sich Maximilian Walter auf der Halbposition zusehends durchsetzen und erzielte drei Tore in Folge, wodurch die 11:7-Pausenführung hergestellt war.

