12.01.2024

Ein Quartett aus dem Landkreis ist beim Weltrekord bei

Grandiose Stimmung! Gerhard Biber, Oliver Haberkorn, Markus Wurm und Tomas Kohoutek (von links) waren beim Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft dabei, als in der Düsseldorfer Arena beim 27:14-Sieg gegen die Schweiz mit 53.586 Zuschauenden ein Weltrekord aufgestellt wurde. Foto: Oliver Haberkorn

Plus Vier Sportfans aus dem Augsburger Land waren unter den 53.586 Zuschauenden beim Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft in Düsseldorf. Was die Gruppe aus dem Landkreis Augsburg erlebte

Von Oliver Reiser

Mit einem doppelten Paukenschlag wurde am Mittwoch die Handball–Europameisterschaft in Deutschland eröffnet. Nicht nur, dass die deutsche Nationalmannschaft mit einem deutlichen 27:14-Sieg gegen die Schweiz ein Ausrufzeichen setzte – exakt 53.586 Zuschauende sorgten in der Düsseldorfer Arena für einen Weltrekord. Noch nie haben mehr Menschen live ein Handballspiel gesehen. Mit dabei war auch ein Quartett aus dem Landkreis Augsburg.

„Diese Stimmung – einfach mega. So etwas habe ich noch nie erlebt“, schwärmt Oliver Haberkorn noch am Morgen danach von der gigantischen Atmosphäre in der multifunktionalen Arena, die für dieses Spiel ein Dach über den Kopf bekommen hatte. Und das, obwohl der Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Ottmarshausen als glühender Fan des FC Bayern München und der Augsburger Panther schon bei vielen Sportereignissen vor Ort war. Dabei hatte Johannes Golla, der Kapitän der deutschen Handballer, noch Bedenken, dass die Aktionen auf dem Feld und die Reaktionen auf den Rängen nicht schnell genug kompatibel sein könnten. Von wegen!

