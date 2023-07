Landkreis Augsburg

16:31 Uhr

Wenn es nicht nur im Tor, sondern auch in der Kasse klingelt

Plus Seit über 25 Jahren zeichnet unsere Zeitung die Torschützenkönige der verschiedenen Ligen aus. Warum von jedem Treffer auch die Kartei der Not profitiert.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Egal ob bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland, der Champions League, der Bundesliga oder der A-Klasse – Tore sind das Salz in der Suppe, die dem Kick auf dem grünen Rasen den nötigen Kick geben. Tore bringen die nötigen Punkte, Tore sorgen für ein Weiterkommen in den K.-o.- oder Relegationsspielen. Dass Tore auch Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, zeigt die Torjäger-Aktion des Augsburger Landboten: Für jeden Treffer gibt es eine Prämie zu Gunsten der „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Und eine spezielle Auszeichnung in Form einer Torjäger-Kanone, die am Donnerstag, 13. Juli, vergeben wird.

In der Halbzeitpause des Legendenspiels, bei dem ein Allstar-Team des SC Altenmünster anlässlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums ein Oldstar-Team des 1860 TSV München erwartet, werden die Torjäger der abgelaufenen Saison ausgezeichnet. Und das Beste: Für jeden Treffer, den die Goalgetter der Saison 2022/23 erzielt haben, hat das Duo Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, und Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen, eine „Einschussprämie“ ausgesetzt. Seit mittlerweile über einem Vierteljahrhundert begleiten sie diese Aktion, legen für jeden Treffer der Torschützenkönige in den Fußballligen, die die AZ Augsburger Land tangieren, drei Euro in die Kasse. In der Saison 2022/23 sind 450 Treffer erzielt worden, was einen Spendenbetrag von 1410 Euro ergibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen