Stadtbergen

vor 47 Min.

Sparzwang: So werden die Stadtberger künftig stärker zur Kasse gebeten

Die Grund- und Gewerbesteuer in Stadtbergen wird leicht angehoben, um die Einnahmen zu erhöhen.

Plus Die Stadt Stadtbergen hat zu wenig Einnahmen für einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan. Hausbesitzer, Mieter und Eltern müssen sich auf Mehrkosten einstellen.

Von Angela David

In einer Sondersitzung arbeitete der Stadtberger Stadtrat eine Liste ab mit möglichen Einsparungen. Denn vor geraumer Zeit wurde deutlich, dass kein genehmigungsfähiger Haushaltsplan aufgestellt werden kann, wenn nicht mehr Einnahmen und weniger Ausgaben im Etat enthalten sind. Zuvor war bereits bei einzelnen Posten der Rotstift angesetzt worden.

Nun standen noch weitere freiwillige Leistungen der Stadt auf dem Prüfstand. Denn es gehe nicht nur um dieses Jahr, da waren sich alle Fraktionen einig. "Wir müssen langfristig und nachhaltig sparen, denn die nächsten Jahre werden auch nicht besser", so Bürgermeister Paul Metz. Er betonte, man habe keine Luft, in den kommenden Jahren "groß was auszugeben".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen