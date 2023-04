Staatsforsten werden Fläche für Windrad an Stadtbergen nicht verkaufen

Plus Im Stadtrat Stadtbergen sprechen sich alle Fraktionen für ein Windrad oder einen Windpark mit Bürgerbeteiligung aus. Das Projekt muss allerdings europaweit ausgeschrieben werden.

Die Klimawende ist ohne Windkraft nicht zu schaffen. Auch um im Bereich der Energieversorgung unabhängiger zu werden, bedarf es eines schnelleren und umfassenderen Ausbaus als bislang. Und da Kommunen mit Windrädern sogar Geld verdienen können, ist vielerorts der Widerstand gegen die einst verpönte Verspargelung der Landschaften geschmolzen wie ein Gletscher in der Sonne. Auch in Stadtbergen herrscht Aufbruchstimmung, seitdem im vergangenen Jahr erstmals die Pläne für ein im südwestlichen Zipfel der Kommunen-Ecke angedachtes Windrad vorgestellt wurden. Nun durfte sich der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung erneut mit zwei Anträgen zu diesem Thema befassen. Einem Gesuch aber wurde schon vor der Abstimmung der Wind aus den Segeln genommen.

Bereits bei der Sitzung im Januar hatte die CSU-Fraktion den Antrag gestellt, dass sich der Stadtrat für die Projektierung von Windenergieanlagen (WEA) auf dem Stadtgebiet ausspricht. Vor allem werde der Planung und Errichtung dieser WEA auf den Grundstücken im Besitz der Bayerischen Staatsforsten zugestimmt. Die CSU wünschte sich nun, dass die Stadt beschließt, dass bei einer möglichen Realisierung eines oder mehrerer Windräder auf Stadtberger Flur einer Bürgerenergiegesellschaft beziehungsweise Bürgerenergiegenossenschaft gegenüber anderen privatwirtschaftlichen Betreibern bevorzugt wird.