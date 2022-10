Thierhaupten

Frontal gegen eine Wand: Zwei Männer sterben bei Unfall in Thierhaupten

In Thierhaupten ist am Freitagabend ein Auto gegen eine Stadelwand geprallt. Beide Insassen sind dabei ums Leben gekommen.

Plus Warum kamen die Männer, 29 und 21, mit ihrem Opel vom Weg ab und rasten am Freitag gegen eine Stadelmauer in Thierhaupten? Der Kommandant berichtet vom Einsatz.

Von Angela David

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es auf dem abgelegenen Lechfeldweg am Ortsrand von Thierhaupten am Freitagabend gegen 19 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, sind zwei junge Männer mit einem Opel Astra frontal gegen die Mauer einer Scheune geprallt. Der Hofbesitzer, der sich gerade in der Nähe aufhielt, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der 29-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle, sein 21-jähriger Beifahrer erlag später in der Uniklinik seinen schweren Verletzungen. Beide stammen aus dem nördlichen Landkreis Augsburg und waren anscheinend als Arbeitskollegen gemeinsam im Auto unterwegs.

