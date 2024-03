Seniorenberatung hat noch Kapazitäten

Plus Das Angebot der dezentralen Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren im Holzwinkel wird gut angenommen. Die Zahl der Beratungen hat sich verdoppelt. Es gibt aber noch Luft nach oben.

Wie läuft es mit der Beratungsstelle für Seniorinnen und Senioren im Holzwinkel? Mit dieser Frage hat sich jetzt der Marktrat in Welden befasst. Seit Mai 2022 haben die Gemeinden Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Welden eine von drei dezentralen Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren im Landkreis Augsburg eingerichtet. Wie der Weldener Bürgermeister Stefan Scheider erklärte, werde sie von der Bevölkerung gut angenommen. Es gibt wohl aber noch Luft nach oben.

Simone Hummel, Regionalmanagerin vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster und Michael Lochner vom Vitalis Senioren-Zentrum St. Thekla berichteten von ihren Erfahrungen im Gemeinderat. Wie Hummel erklärte, wird die Anlaufstelle von zwei Kooperationspartnern organisiert: Mit dabei ist das Vitalis Senioren-Zentrum St. Thekla in Welden für Fragen im stationären Pflegebereich und die Sozialstation Augsburger Land West in Zusmarshausen mit Martina Fischer für Fragen der ambulanten Versorgung.