Welden/Steppach

Katze aus Steppach angeschossen – wie kam Milly auf den Parkplatz bei Welden?

Plus Passanten finden die schwer verletzte Katze Milly am Waldrand bei Welden. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier mit einem Luftgewehr angeschossen wurde.

Von Philipp Kinne

Einen schrecklichen Fund machten Passanten an einem Parkplatz am Wald vor Welden. Dort fanden sie die schwer verletzte Katze Milly. Die anderthalb Jahre alte Katze wurde mutmaßlich von einem Unbekannten am Waldrand ausgesetzt. Die Polizei geht davon aus, dass Milly zuvor mit einem Luftgewehr angeschossen wurde. "Die Katze war sehr sehr schwach, aber hat noch gelebt", erinnert sich der Kommandant der Feuerwehr aus Welden, Markus Poll. Er brachte Milly ins Tierheim nach Gessertshausen. Die Katze überlebte den Angriff – doch viele Fragen bleiben offen.

Vermisste Katze aus Steppach taucht schwer verletzt in Welden wieder auf

Etwa die Frage, wie das verletzte Tier auf den Parkplatz am Jägersteig nach Welden gelangte. Denn Milly wohnt eigentlich bei Familie Gruber im Neusässer Ortsteil Steppach. Besitzerin Martina Gruber ist sicher: "Es ist unmöglich, dass Milly da hinspaziert. Schon gar nicht in diesem Zustand." Zuletzt gesehen wurde Milly vor ihrem Verschwinden am vergangenen Mittwoch, 27. Dezember. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, dass die getigerte Katze gegen 15 Uhr noch durch den Garten streunte, berichtet Martina Gruber. "Als sie am Abend nicht nach Hause kam, haben wir uns schon Sorgen gemacht." Noch nie war Milly verschwunden. Doch auch am nächsten Morgen fehlte jede Spur. Erst Tage später kam ein Anruf aus der Tierklinik.

