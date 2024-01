Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der B300

Ein Mann und eine Frau sind nach einem Auffahrunfall am Samstag bei Westheim leicht verletzt, berichtet die Polizei. So kam es zum Unfall.

Nach einem Unfall in Neusäß am Samstag gegen 16 Uhr sind eine Frau und ein Mann leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein 34-Jähriger aus Diedorf in Richtung Augsburg auf der B300. Vor der Abzweigung nach Westheim bremste die vor ihm fahrende 34-Jährige vor einer roten Ampel ab, berichtet die Polizei. Das bemerkte der Autofahrer offenbar zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem die beiden leicht verletzt wurden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro. (kinp)