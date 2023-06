Zusmarshausen

So sehen die Pläne für den Bahnhof Zusmarshausen aus

Plus Der Bahnhalt läge in einem Schacht an der Autobahn. Gemeinderäte stimmen unter Vorbehalten zu. Doch was bedeutet das?

Einige Gemeinderäte würden lieber noch warten, doch der Bürgermeister hofft auf ihre baldige Zustimmung. Es geht um eine Willensbekundung der Gemeinde zum Bahnhalt bei Zusmarshausen. Dieser Halt ist erst seit Kurzem im Gespräch und würde nur dann gebaut werden, wenn sich die Deutsche Bahn (DB) für eine Schnellzugstrecke zwischen Ulm und Augsburg an dieser Stelle entscheiden würde. Wie der Halt aussehen könnte, wurde auf der letzten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Wie berichtet, plant die DB auf der orangefarbenen Bahntrasse – das ist eine der möglichen Vorschläge für eine Neubaustrecke – einen Pendlerhalt nördlich von Zusmarshausen. Kein einfaches Unterfangen, wie die Skizze, die den Gemeinderäten jetzt vorliegt, zeigt. Die Bahnstation würde dort platziert, wo die Autos bisher auf die A8 nach Stuttgart auffahren, und läge in einem tiefen, 2,5 Kilometer langen Schacht zwischen zwei Tunnelabschnitten. Eine ähnliche Lösung gibt es bereits am Streckenverlauf zwischen Stuttgart und Ulm, bei Merklingen auf der Schwäbischen Alb, wo die ICE-Strecke einem Dorf einen ICE-Bahnhof bescherte. In Zusmarshausen wäre die Bahnstrecke allerdings doppelgleisig verlegt, innen verliefen die Gleise der Regionalbahn, außen die der Schnellzüge. Dazwischen befände sich der Regionalbahnhof, zu dem die Fahrgäste über einen Lift oder eine Treppe gelangen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

