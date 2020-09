vor 17 Min.

140 Jobs weniger: Faurecia will am Standort Augsburg Stellen streichen

Das Faurecia-Gelände an der Biberbachstraße an der Stadtgrenze zwischen Augsburg und Gersthofen. Hier sollen 140 Stellen wegfallen.

Auch Faurecia leidet unter der Krise in der Autoindustrie. Nun will der Zulieferer 140 von 1400 Stellen am Standort Augsburg streichen.

Die anhaltende Krise der Automobilindustrie führt ein weiteres Mal zum Jobverlust für Menschen aus der Region: Faurecia will an seinem Augsburger Standort rund 140 der insgesamt 1400 Stellen streichen. Das geht aus einer Mitteilung der Unternehmensleitung hervor.

Krise in der Autoindustrie: Faurecia will 140 Jobs am Standort Augsburg streichen

Demnach sieht sich der Automobilzulieferer mit Hauptsitz im französischen Nanterre bei Paris gezwungen, auf die Schwäche in der Autoindustrie reagieren, die durch die Coronakrise noch verstärkt wird. Daher wird der Hersteller von Technologie zur Emissionskontrolle seinen Standort in Augsburg umbauen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben.

Hauptziel sei, in der Forschung und Entwicklung im Augsburger Werk noch stärker auf Nachhaltigkeit zu setzen, indem der Fokus noch stärker auf die Produktion von High-Tech-Produkten, die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen und die Beschleunigung der Maßnahmen zur CO2-Neutralität gelegt werde.

140 Jobs fallen bei Faurecia weg: Mobile Mitarbeiter sollen für andere Standorte arbeiten

Die Unternehmensleitung habe nun Gespräche mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft aufgenommen, um einen Interessenausgleich und Sozialplan zu verhandeln. Für Mitarbeiter, die standortunabhängig im Mobile Office arbeiten, soll es auch die Möglichkeit geben, an anderen Standorten des Konzerns in Deutschland zu arbeiten.

Das Faurecia-Werk in Augsburg ist eines von zwei Entwicklungszentren des Konzerns, das an der Entwicklung innovativer technischer Lösungen für die Abgasnachbehandlung und an nachhaltigen Mobilitätslösungen arbeitet. (AZ)

