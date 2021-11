Augsburg

vor 29 Min.

Alles für den Müll? Das passiert nach Christkindlesmarkt-Absage mit den Waren

Am Montag hätte der Christkindlesmarkt eröffnen sollen. Die Stimmung bei den Händlerinnen und Händlern des Augsburger Christkindlesmarktes ist am Boden.

Plus Die Christkindlesmarkt-Buden auf dem Rathausplatz sind wieder ausgeräumt, im Winterland wird vorerst ein letztes Mal ausgeschenkt. Wie sich manche Händler nun Alternativen suchen.

Von Johannes Kapfer und Ina Marks

Bratwurst und Glühwein bis zum letzten Tag, das wollen die 28-jährige Melanie und der 30 Jahre alte Michael ausnutzen, solange es noch geht. Die beiden verbringen am Montag ihre Mittagspause auf dem Winterland vor der City-Galerie. Seit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vergangenen Freitag das pandemiebedingte Aus für die Weihnachtsmärkte verkündet hat, besuchen die beiden Augsburger jeden Tag die Buden am Willy-Brandt-Platz. "Damit wir wenigstens etwas Adventsstimmung bekommen. Vor allem aber, um die Leute zu unterstützen, die umsonst aufgebaut haben. Denn die tun uns leid", sagen Melanie und Michael. Auch Winterland-Betreiber Helmut Wiedemann will seinen Gästen bis Dienstagabend noch alles bieten, bevor er nach sechs Tagen schon wieder dichtmachen muss. Während er seine Hütten vorerst stehen lassen will, schauen sich manche Beschicker des Christkindlesmarktes nach Alternativen um. Nicht nur ihre Stimmung befindet sich teils auf dem Tiefpunkt, auch im städtischen Wirtschaftsreferat ist Ernüchterung eingekehrt.

