Bundestagswahl: So gehen Augsburgs Kandidaten in der Stadt auf Stimmenfang

Viele Wahlplakate auf einen Schlag: Am Samstag sind die Parteien mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten in der Augsburger Innenstadt präsent.

Plus Drei Wochen vor der Bundestagswahl präsentieren sich fast alle Parteien in der Innenstadt. Manche Bewerber machen besondere Erfahrungen. Was bei den Passanten zieht.

Von Michael Hörmann

Nicht einmal mehr drei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl am 26. September. Die Spannung steigt, der Wahlkampf in Augsburg läuft auf Hochtouren. Die Kandidierenden suchen jetzt besonders den direkten Kontakt zu Wählerinnen und Wählern. Auch in Zeiten des Internets sei der Straßenwahlkampf ein wesentlicher Faktor im Werben um Stimmen, heißt es über die Parteigrenzen hinweg. Auch der Wahlkampf auf der Straße gewinnt an Brisanz. Weil es in Augsburg immer mehr Briefwähler gibt, muss frühzeitig um jede Stimme gekämpft werden. Wir haben uns am Wochenende umgehört, wie der Straßenwahlkampf läuft und wie er bei Passanten ankommt.

