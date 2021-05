Polizei verhaftet 27-jährigen mutmaßlichen Drogendealer

Ein 27-Jähriger ist in den Fokus der Polizei geraten. Das Amtsgericht Augsburg erließ für seine zwei Wohnanschriften Durchsuchungsbeschlüsse. Was die Beamten dort fanden.

Ein 27 Jahre alter Mann ist in Untersuchungshaft genommen worden. Der Mann war bei Ermittlungen in den Fokus der Rauschgiftgruppe der Polizeiinspektion Gersthofen geraten. Auf Ersuchen der ermittelnden Beamten erließ das Amtsgericht Augsburg schließlich zwei Durchsuchungsbeschlüsse für die beiden Wohnanschriften des Verdächtigen in Thierhaupten und Augsburg.

Mutmaßlicher Dealer hat Wohnadresse in Thierhaupten und Augsburg

Wie die Polizei berichtet, wurden beide Wohnadressen Ende April unter der Federführung der Kriminalpolizei Augsburg mit Unterstützungskräften und Rauschgifthunden des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zeitgleich durchsucht. Allerdings wurde der 27-Jährige dort nicht angetroffen.

An einer Anschrift stellten die Beamten neben einer zweistelligen Grammmenge Amphetamin und einer niedrigen dreistelligen Grammmenge MDMA (Amphetaminderivat) eine Tasche mit knapp drei Kilogramm Marihuana sicher. Die Drogenfahnder der Kripo übernahmen die weiteren Ermittlungen. Nachdem der 27-Jährige bis dahin nicht auffindbar war, erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Verdachtes des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Drei Tage später konnte der Mann festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. (ina)

