Augsburgs OB Weber: Stadt ist bereit, Migranten aus Moria aufzunehmen

Alle diese Menschen waren entweder bereits in ihrem Heimatland oder in einem Nachbarland ihres Heimatlandes, z.B. Türkei, nicht schwerwiegend an Leib und Leben bedroht. Sie haben daher aus diesem Grund kein Einreiserecht nach Europa und keinen Asylgrund. Sie, und alle anderen, die die letzten Jahre ebenfalls illegal eingereist sind, müssen daher umgehend Europa in Richtung ihres Heimatkontinentes verlassen. Dort ist man, und das gilt auch für diejenigen, die überall in ihrem Heimatland schwerwiegend an Leib und Leben bedroht sind, für sie zuständig. Unsere Zuständigkeit beschränkt sich darauf, einen angemessenen Teil der Kosten der Hilfeleistung für die letztere Gruppe zu übernehmen. Wir können auch Hilfspersonal, z.B. Ärzte, entsenden. So ist die Rechtslage und genau so ist sie gut. Es wird dann jedem wirklich Hilfebedürftigen geholfen und das so nahe an der Heimat wie möglich. Und es findet kein Missbrauch des Asylsystems und keine illegale Einwanderung statt. Was ist daran so schwierig, das zu verstehen und es einfach umzusetzen? Noch ein Punkt, der unmittelbar aus dem obigen folgt: Kein Staatsorgan in Europa ist überhaupt legitimiert, eigenmächtig illegale Einreisen zu dulden oder gar zu fördern. Sondern alle sind ganz im Gegenteil verpflichtet, alle illegal Eingereisten unverzüglich zur Ausreise zu veranlassen.

