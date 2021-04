CSU kürt Bundestagsabgeordneten: Protest vor Kongresshalle

Rund 160 CSU-Delegierte treffen sich im Kongress am Park, um ihre Stimmen abzugeben. Vor der Halle demonstriert. Das Ergebnis der Kür ist aber eindeutig.

"Für Politiker gelten die Corona-Regeln wohl nicht. Die dürfen mit 160 Leuten in einen Raum." Das Wetter am Samstagvormittag ist herrlich, doch die Frau, die das Treiben am Kongress am Park beobachtet, ist sichtlich erbost. Dort treffen nach und nach die CSU-Delegierten für ihre Versammlung ein. Die Augsburgerin kritisiert, dass sich die Politiker in dieser Zahl treffen dürfen, während Bürger und Unternehmer durch das Infektionsschutzgesetz eingeschränkt werden und zum Teil um ihre Existenzen fürchteten. Das sieht auch eine Gruppe von Demonstranten so, die sich vor Beginn der Versammlung am Haupteingang der Kongresshalle mit Schildern positionieren.

Die CSU ist derzeit in ganz Bayern dabei, ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl zu nominieren. Dabei handelt es sich um Präsenzveranstaltungen, die teils auf Tribünen von Fußballstadien stattfanden oder in Hallen, wie in Augsburg. In vielen Wahlkreisen entzündete sich daran teils auch innerparteilich Kritik. In Augsburg forderte zuletzt die Linkspartei, die wie auch die Freien Wähler ihre Kandidaten in Online-Formaten mit Briefwahl bestimmte, die Mitbewerber dazu auf, auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten. Andernfalls brauche man sich über sinkende Akzeptanz von Corona-Beschränkungen bei den Bürgern nicht zu wundern, hieß es. Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich, der aktuell das Direktmandat für den Wahlkreis Augsburg/ Königsbrunn inne hat, und am Samstag mit über 90 Prozent der Stimmen wieder zum Direktkandidaten gekürt wurde, verteidigt die Veranstaltung.

Die CSU-Delegierten treffen sich am Samstag im Kongress am Park. Foto: Peter Fastl

Volker Ullrich: "Jeder Delegierte muss die Chance haben"

Aus Gründen der Rechtssicherheit gebe es die Empfehlung der Landesleitung, die Wahl in Präsenz durchzuführen. Die Kongresshalle mit ihrem großen Raumvolumen und der modernen Lüftungsanlage sei für Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern unter Corona-Bedingungen zugelassen, es gebe die Möglichkeit zum Schnelltest, zudem seien FFP2-Masken-Plicht. Auch wolle man das Treffen kurz halten. Die Veranstaltung digital abzuhalten, sei aufgrund der Vielzahl der Delegierten nicht möglich, betont Ullrich. "Jeder Delegierte muss die Chance haben, an der Versammlung teilzunehmen. "Die CSU ist digital noch nicht so weit", scherzt einer der Teilnehmer vor dem Eingang. Angst vor einem Infektionsrisiko zeigt keiner der Delegierten. "Da waren die Umstände meiner BWL-Prüfung an der Universität ganz andere. Hier aber können wir alle genug Abstand einhalten", sagt ein weiterer, der seinen Namen nicht nennen will.

Leo Dietz hat sich vorab noch in einer Apotheke testen lassen. "Ich mache vor jeder Veranstaltung einen Test", sagt der CSU-Fraktionschef. Michael Bernicker, Bezirksvorsitzender der Mittelstandsunion, meint, er vertraue darauf, dass die Leute sorgsam seien. Bernd Zitzelsberger lobt die getroffenen Hygienemaßnahmen im Kongress am Park. Allerdings, so räumt der Vorsitzende im CSU-Ortsverband Pfersee ein, könne man so eine Veranstaltung schon skeptisch sehen. "Die Kritik ist legitim, aber auf der anderen Seite brauchen wir für die CSU Augsburg einen Direktkandidaten." Während die Delegierten nach und nach eintrudeln, macht plötzlich eine kleine Gruppe von Demonstranten in hautfarbenen Ganzkörperanzügen und mit Schildern in den Händen auf sich aufmerksam.

Bei der Versammlung wurde auf Abstand geachtet. Foto: Peter Fastl

Protest vor der CSU-Versammlung in Augsburg am Kongress am Park

"Ausgezogen bis auf die Altersvorsorge" steht etwa auf einem der Schilder zu lesen oder "Vom Recht auf Arbeit entblößt". "Das sind alles Unternehmer aus Augsburg, die kein Geld mehr haben und nackt da stehen", erklärt Aktionistin Michaela Königsberger die spontane Aktion. "Wir sind seit einem halben Jahr von unserer Arbeit abgeschnitten, dürfen unseren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen", sagt Teilnehmerin Doris Boden, die sich auf Permanent-Make-Up spezialisiert hat und ihr Geschäft seit dem ersten November geschlossen haben muss. "Weil ich zu den Tätowierern gezählt werde", erklärt sie. Die Protestierenden sagen, sie wüssten nicht mehr weiter. Königsberger, die im Unternehmerkreis "Zukunft in Not" mit tätig ist, kritisiert, dass der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich für das vierte Infektionsschutzgesetz mit abgestimmt habe. "Auf das Anschreiben von uns Unternehmern hat er im Vorfeld nicht reagiert." Auch habe Ullrich zu ihnen noch nie den Kontakt gesucht, obwohl er es gegenüber der Presse versprochen habe.

Ein Schild der Protestierenden. Foto: Peter Fastl

Die Unternehmer zeigen sich enttäuscht von der Politik. Der ehemalige CSU-Stadtrat Max Weinkamm, der auch zur Delegierten-Versammlung am Samstag kommt, zeigt für die Kundgebung Verständnis. Er selbst sei dafür, dass unter Hygieneschutzmaßnahmen die Geschäfte wieder öffnen dürfen. "Wenn man in den Supermarkt darf, warum dann nicht auch in ein Bekleidungsgeschäft. Mir hat noch keiner den Unterschied schlüssig erklären können", so Weinkamm. Er ärgere sich, dass die Händler so in Schwierigkeiten gebracht würden. Der langjährige Kommunalpolitiker betont aber auch, dass man diese Problematik nicht mit der CSU-Versammlung vermischen dürfe. Diese zähle zur Grundfunktion der Demokratie und sei notwendig.

