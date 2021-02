vor 35 Min.

Nach Randale bei AEV-Spiel: Schweizer Eishockey-Fans verurteilt

Plus Die Randale von Eishockey-Fans aus der Schweiz vor rund zwei Jahren in Augsburg hat ein Nachspiel. Die Gruppe hatte im Curt-Frenzel-Stadion einen regelrechten Großangriff auf die Polizei gestartet.

Von Klaus Utzni

Eishockey ist ein emotionsgeladener Sport, bei dem es hart zur Sache geht. Der Kampf um den Puck sorgt oft auch dafür, dass die Stimmung auf den Zuschauerrängen hochkocht. Die Spiele enden aber fast immer friedlich. Randale unter den Fans kennt die Deutsche Eishockey-Liga kaum. Bei einem Spiel der Champions Hockey League zwischen den Panthern des Augsburger EV und der Schweizer Mannschaft EHC Biel im Curt-Frenzel-Stadion am 19. November 2019 (Ergebnis 2:2) war das anders. Angereiste Bieler Fans sorgten für einen riesigen Eklat. Bei einer wüsten Schlägerei mit der Polizei wurden vier Beamte verletzt, etliche Schweizer festgenommen (wir berichteten). Inzwischen hat die Augsburger Justiz drei der Ultras rechtskräftig verurteilt. Drei Verfahren stehen noch aus.

Schweizer Eishockey-Fans griffen Augsburger Polizei an

Schon vor dem Spiel hatten rund 30 eidgenössische Anhänger des Topclubs aus dem Kanton Bern für Aufregung gesorgt. Beim Umherziehen um das Stadion sollen sie rechtsradikale Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Ermittlungen der Polizei führten damals aber offenbar zu keinem greifbaren Ergebnis. Anders während des Spiels Stunden später: In einer Drittelpause kam es zu einem Streit auf der Gästetoilette, der eskalierte, als AEV-Ordner zwei Bieler Fans aufforderten, sich auszuweisen. Was diese nicht taten. Im Gegenteil. Sie griffen die Ordner an. Polizisten überwältigten die Fans. Dies war offenbar ein Zeichen für die gesamte Schweizer Gruppe, zum Großangriff gegen die Polizei zu blasen. Rund 25 Fans bewarfen die Beamten mit Bierbechern, schlugen und traten nach ihnen. Letztendlich zogen die Randalierer den Kürzeren.

Strafbefehle gingen per Post in die Schweiz

Die polizeilichen Ermittlungen mündeten in insgesamt sechs Verfahren gegen Bieler Ultras wegen gefährlicher oder vorsätzlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizisten und Widerstands. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht inzwischen zwei Strafbefehle, die per Post in die Schweiz gingen: Ein 27-Jähriger wurde zu einer Geldstrafe von 7200 Euro verurteilt, ein 37 Jahre alter Schweizer zu 2800 Euro. Beide Urteile sind, so Matthias Nickolai, Sprecher der Staatsanwaltschaft, akzeptiert worden und damit rechtskräftig.

Prozess am Augsburger Amtsgericht

Vier weitere Schläger hat die Staatsanwaltschaft angeklagt, sodass sie sich vor dem Amtsgericht in Augsburg bei einem Prozess verantworten müssen. Der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, ein 29-Jähriger, ist inzwischen von Strafrichterin Ulrike Ebel-Scheufele zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und einer Geldauflage verurteilt worden. Der mit einem deutschen Verteidiger angereiste Bieler sei „kooperativ und einsichtig“ gewesen, habe seine Tat „wahnsinnig bedauert“, sagte die Richterin.

Der Angeklagte erklärte sein Verhalten so: Er habe an diesem Tag seinen Geburtstag gefeiert, getrunken und überdies das Aufputschmittel Amphetamin geschluckt. Zuerst habe er bei der Schlägerei schlichtend eingegriffen, sich dann aber zu den ihm vorgeworfenen Taten hinreißen lassen. Während der Verhandlung war auch ein Polizeivideo von den Vorfällen gezeigt worden, bei dem es, so Richterin Ebel-Scheufele, „ganz schön zur Sache ging“. Für den Schweizer wird das Urteil möglicherweise auch berufliche Folgen haben. Denn er ist in einem pädagogischen Bereich tätig.

Beim Europa-Pokal-Spiel in Augsburg ausgetobt

Die Prozesse gegen drei weitere Bieler Fans sind noch nicht terminiert. Ob die Eidgenossen der Ladung eines deutschen Gerichts folgen werden, weiß man nicht. Wenn nicht, dann würden sie zur Fahndung ausgeschrieben. Sollten sie dann irgendwann nach Deutschland einreisen, würden sie an der Grenze festgenommen, erläuterte Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai. Rechtlich gebe es auch die Möglichkeit, die Schweizer Justiz zu einer Übernahme des Verfahrens zu bewegen. Dann müssten aber sämtliche Zeugen zum Prozess in die Schweiz reisen.

Ein Großteil der damaligen Krawallmacher hatte übrigens in Biel selbst und in der übrigen Schweiz ein Stadionverbot. Offenbar nutzten sie die Gelegenheit, sich beim Europa-Pokal-Spiel in Augsburg wieder einmal richtig auszutoben. Beim Rückspiel in der Schweiz eine Woche später bewiesen 1500 angereiste Panther-Fans dafür Fair-Play. Sie sorgten in der Bieler Tissot-Arena für Heimspiel-Atmosphäre. Leider schied der AEV durch eine 1:2-Niederlage aus dem europäischen Wettbewerb aus.

