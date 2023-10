Bezirkstagswahl: Wofür die blauen Zettel in der Wahlkabine gut sind

Neben dem Landtag wird am Sonntag das schwäbische Parlament gewählt. Worüber der Bezirkstag entscheidet und wer in Augsburg antritt

Am Sonntag werden die Wähler insgesamt vier Kreuzchen machen - Erst- und Zweitstimme für den Landtag auf den weißen Stimmzetteln und Erst- und Zweitstimme für den Bezirkstag auf den blauen Stimmzetteln. Doch was ist der Bezirk überhaupt und worüber entscheidet er? Und wer tritt in Augsburg für den Bezirkstag an? Wir klären die wichtigsten Fragen:

Was ist der Bezirk?

Der Bezirk ist eine kommunale Ebene zwischen Landkreis bzw. Großstädten und dem Land Bayern. Die Bezirke sind für Dinge zuständig, die die Zuständigkeit der einzelnen Landkreise übersteigen, aber dennoch nicht zentral von München aus entschieden werden. Am stärksten wahrgenommen wird der Bezirk als Träger der Bezirkskrankenhäuser, die für die psychiatrische Versorgung zuständig sind. Zudem übernimmt der Bezirk soziale Aufgaben, etwa Leistungen für Pflegebedürftige. Auch Kultur und Brauchtum fallen in die Zuständigkeit des Bezirks - so wird das Museum in Oberschönenfeld (Kreis Augsburg) vom Bezirk getragen.

Bezirk Schwaben und Regierung von Schwaben - was ist der Unterschied?

Der Bezirk ist - wie eine Gemeinde oder ein Landkreis - eine Gebietskörperschaft mit eigener Verwaltung und eigenem Parlament, dem Bezirkstag. Vorsitzender ist Martin Sailer ( CSU), der das Amt gleichzeitig mit seinem Amt als Landrat im Landkreis Augsburg ausübt. Der Bezirk beschließt und erledigt die Dinge, für die er zuständig ist, in eigener Verantwortung. Die Regierung von Schwaben ist hingegen die regionale Verwaltungsbehörde des Freistaats - unter anderem ist sie Aufsichtsbehörde für die schwäbischen Großstädte und Landkreise (so müssen die Haushalte der Regierung von Schwaben zur Genehmigung vorgelegt werden) und zuständig für Landesplanung (Raumordnung zur Bahnlinie Augsburg-Ulm) oder Genehmigungsbehörde für große Verkehrsprojekte (Bahnhofsumbau oder Linie 5).

Wer kandidiert für den Bezirkstag?

Die Wahl läuft nach gleichem Muster ab wie die Landtagswahl. Es gibt die Stimmkreise Augsburg-Ost und -West - dort kann man einen Direktkandidaten wählen und sich einen Kandidaten von der Schwaben-Liste einer Partei aussuchen. In Augsburg-Ost treten als Direktkandidaten Erwin Gerblinger (CSU), Melanie Hippke (Grüne), Hans Wengenmeir (FW), Gabrielle Mailbeck ( AfD), Volkmar Thumser ( SPD), Jessica Schreyer ( FDP), Frederik Hintermayr (Linke), Günter Höpfinger (Bayernpartei), Brigitte Gärtner Viehmann (ÖDP), André Schult (Die Partei), Bernd Beigl (V-Partei) und Erich Schenk (die Basis) an. In Augsburg-West kandidieren Martin Sailer (CSU), Klaus Kneißl (Grüne), Susanne Rößner (FW), Markus Striedl (AfD), Julian Enders (SPD), Carola Nagel-Knoblach (FDP), Maximilian Richter (Linke), Harald Eberhard (Bayernpartei), Michael Leimböck (ÖDP), Christian Baumeister (Die Partei), Natalie Brugger (V-Partei) und Margit Kießling (die Basis).