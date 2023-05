Augsburg

Angedrohter Ehrenmord: Weiterer Bruder der 16-jährigen Jesidin verurteilt

Plus Eine junge Jesidin sollte sterben, weil ihre Familie die Ehre beschmutzt sah. Vater und ein Sohn wurden bereits verurteilt. Nun war ein weiterer Bruder angeklagt.

Rund zwei Monate ist es her, dass ein Vater und einer seiner Söhne zu jeweils drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt wurden. In dem Prozess um eine jesidische Familie aus Augsburg, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, ging es um das Schicksal der 16-jährigen Tochter. Weil die Schülerin eine Beziehung zu einem gleichaltrigen Muslim eingegangen war, sah man innerhalb der streng religiösen Familie die Ehre beschmutzt. Eine Art Familientribunal hatte im Beisein des Mädchens darüber beratschlagt, wie man es möglicherweise umbringen und die Tat nach einem Suizid aussehen lassen könnte. Das Kind hatte Todesangst. Vater und Sohn hatten das Mädchen nach Ansicht des Gerichtes attackiert und bedroht, es körperlich und seelisch misshandelt. In dem Fall stand nun ein nächstes Familienmitglied vor Gericht.

Dieses Mal musste sich ein weiterer Bruder der 16-Jährigen vor dem Amtsgericht Augsburg wegen Körperverletzung verantworten. Dem 23-Jährigen wurde vorgeworfen, bei dem abgehaltenen Familienrat seine Schwester mindestens einmal mit dem Fuß gegen das Bein getreten und sie an den Haaren durch das Zimmer gezogen zu haben. Gegen einen Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen hatte der Deutsch-Iraker Einspruch eingelegt, weshalb es jetzt zum Prozess kam. Es wäre für ihn ratsamer gewesen, den Strafbefehl zu akzeptieren, sagte der Staatsanwalt am Ende des Verfahrens, in dem Details darüber bekannt wurde, wie es mit der Familie nach dem ersten Prozess weiterging.

