Augsburg

vor 17 Min.

Angeklagter will flüchten: Diese Konsequenzen zieht das Landgericht

Plus Ein Mann, der wegen mehrfacher Brandstiftung in Augsburg vor Gericht steht, wollte während der Verhandlung fliehen. Es kam zum Tumult.

Von Ina Marks

Rund zwei Wochen ist es her, dass ein Häftling aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH) Schwaben geflohen war und Polizei und Justiz in Atem gehalten hatte. Am Montag kam es erneut zu einem Fluchtversuch eines Untersuchungshaft-Insassen - dieses Mal allerdings am Augsburger Landgericht. Weit kam der Freiheitssuchende jedoch nicht.

Es ist der dritte Verhandlungstag eines Verfahrens am Augsburger Landgericht, in dessen Mittelpunkt ein 39-jähriger Mann steht. Ihm werden mehrere Brandstiftungen im Raum Dillingen vorgeworfen. Unter anderem soll er im vergangenen Jahr einen Brand im Kegel-Casino in der nordschwäbischen Kreisstadt gelegt haben. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Es ist kurz vor 12 Uhr mittags am Montag, als am Richtertisch gemeinsam mit Zeugen und Prozessbeteiligten Bilder gesichtet werden. Ein normaler Vorgang bei Prozessen. Auch der Angeklagte steht vorne und betrachtet die Beweisstücke. Doch plötzlich rennt er Richtung Tür.

