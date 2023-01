Augsburg

06:00 Uhr

Augsburg will über Tempo 30 entscheiden – und stellt Forderungen an den Bund

Am Mittleren Graben gilt Tempo 30. In einigen Straßen wurde in den vergangenen knapp zwei Jahren die Geschwindigkeit reduziert.

Plus Die Stadt ist Mitbegründerin der Tempo-30-Initiative in Deutschland. Sie will selbst entscheiden, welches Tempo wo gilt und hätte Vorschläge. Doch es hakt in Berlin.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Innerhalb deutscher Städte gilt eine Richtgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Doch viele Kommunalpolitikerinnen und Bürger halten dies zumindest auf manchen Straßen für zu schnell. Städte wie Augsburg, Ulm und Freiburg haben deshalb Mitte 2021 die Tempo-30-Initiative gegründet, der sich inzwischen über 360 Kommunen angeschlossen haben. Sie bekennen sich zur Mobilitätswende und fordern den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten. In Augsburg ist das bereits an einigen Stellen passiert. Oberbürgermeisterin Eva Weber betont, dass nun der "Bund in die Puschen kommen müsste".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen