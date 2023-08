Augsburg

06:30 Uhr

Bischof Ulrich von Augsburg bekommt zum Doppeljubiläum eine Briefmarke

Plus In Augsburg wird mit vielen Veranstaltungen an das Doppeljubiläum von Bischof Ulrich gedacht. Theo Waigel setzt sich für eine Briefmarke für ihn ein.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Mit Augsburg-Motiv wurden schon viele Botschaften in die Welt geschickt. 1959 und 2009 erschienen Sonderbriefmarken zum 500. beziehungsweise 550. Geburtstag Jakob Fuggers, 1985 gab die Deutsche Post eine Briefmarke anlässlich des 2000-jährigen Bestehens der Stadt Augsburg heraus, 2007 erschien eine Sondermarke zum Thema "Augsburger Religionsfriede". Die Augsburger Puppenkiste durfte sich 2017 über verschiedene Briefmarkenmotive freuen, zum 500. Jubiläum der Fuggerei 2021 wurde ebenfalls eine Briefmarke ausgegeben. Das Motiv: eine Fotomontage von Architektur und Menschen der Fuggerei. Anlässlich des Doppeljubiläums erhält Bischof Ulrich im kommenden Jahr nun ebenfalls seine eigene Marke.

Ein Jahr lang steht St. Ulrich in Augsburg im Mittelpunkt. Mit verschiedenen Veranstaltungen wird bis Juli 2024 an 1100 Jahre Bischofsweihe und an den Tod des Heiligen vor 1050 Jahren gedacht. So wird etwa im Oktober eine Ausstellung über das Ulrichskreuz im Diözesanmuseum St. Afra gezeigt, am 28. Dezember findet ein Pontifikalamt zum Weihejubiläum im Dom statt und im Mai ein Kinderfest für Erstkommunionkinder im Botanischen Garten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen